日本杯麵開箱｜鬼滅之刃出杯麵 $79/3杯 粉絲必收藏！

最近鬼滅之刃十分受歡迎，日本上映動畫版時，更破紀錄地有46億票房﹗動畫最近就與出前一丁合作，推出了特別版杯麵，今天記者也買來試試看，到底味道如何呢？

特別版杯麵一套三款（$79/3杯），首先試試「鬼滅一丁」，包裝十分可愛，將出前一丁的男生變成了動畫男主角，打開杯麵，內附味粉、麻油，還有迷你版雲吞，非常可愛。因為加入了出前一丁的麻油，所以杯麵的香味特別濃郁，迷你版雲吞皮很薄，不過餡料非常少，只有一些豬肉粒。第二款是雞肉味杯麵，同樣包裝上是杯麵小雞和動畫角色和合照，打開後內有一個雞蛋磚，沖水後變成蛋花，配料不多，味道比較鹹，麵質粗身。第三款是撈麵，內有一包醬油、麻油和紫菜，味道比較清淡，因為有日式醬油的甜味中和了。

總括來說，特別版的杯麵對於粉絲來說的確很有收藏價值，不過味道和配料都跟普通版的一模一樣，非粉絲就未必要出手呢。

採訪、攝影：《飲食男女》

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