旺角下午茶｜$265/位酒店香印下午茶自助餐 任食香印甜品＋Mövenpick雪糕

旺角人氣自助餐廳花月庭繼水蜜桃下午茶任食後，冬秋推出香印葡萄下午茶自助餐，以當造的亞歷山大麝香葡萄及貓眼葡萄入饌，炮製一系列鹹甜點。

甜點造型精緻，包裝有香印芝士慕絲蛋糕，外層芝士慕絲包裹海綿蛋糕，口感鬆軟香甜；另一款香印香檳青檸慕絲蛋糕，內層香印啫喱、青檸慕絲及香檳慕絲，入口酸酸甜甜，帶淡淡酒香；香印果凍結合牛奶布甸及香印葡萄味啫喱，內藏原粒香印，用料十足，果汁飽滿；還有最近流行的忌廉三文治，麵包中層夾上忌廉、香印和貓眼葡萄，果肉結實飽滿，甜而不膩。

鹹點則有蟹肉壽司卷配香印葡萄莎莎及貓眼葡萄燉牛肉等，餐廳同時供應Mövenpick任食，8款口味雪糕任選。因疫情限聚令，場內只提供一半座位，甜品迷記得提早預訂了！

Grape-ful Moment 下午茶自助餐

供應日期：由即日至2021年1月3日

逢星期六、日及公眾假期 3pm - 5pm

價錢：成人$265；小童$185

採訪、攝影：《飲食男女》

花月庭

地址：旺角太子道西193號帝京酒店2樓

電話：2622 6154

詳情： http://bit.ly/2MWw98k

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