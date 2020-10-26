經典食譜｜江獻珠食譜回顧 油泡田雞腿

本來是古老排場筵席上的熱葷之一，卻因為田雞已淪為養殖貨，格調也跟着降低了。雖然如是，家庭宴客時，做這道菜也絕不失禮的。筍花和薑花，是為了賣相，如嫌費事，切片便可以了。

材料：

田雞 1,200克 油 2杯 鮮竹筍 1隻 鮮草菇 150克 薑 20克 蒜 1瓣 紅椒 1隻 青葱 4棵 鹽 1/4茶匙（或適量） 生粉 1/2茶匙＋水2茶匙

田雞調味料：

蠔油 1茶匙 生抽 1茶匙 鹽、糖、胡椒粉 各少許 紹酒 1茶匙 生粉 1/2茶匙 麻油 1茶匙

準備：

1.竹筍去皮，修去筍衣及底部多纖維部分(1)，切成角形(2)，汆水。每塊竹筍沿邊刻下坑紋(3)，切約0.4厘米厚片後便成筍花(4)。

2.鮮草菇切片，約1/2厘米厚，汆水後瀝去多餘水分(5)。 3.田雞洗淨，揩乾，從身與大腿間剪開，分剪出上腿和小腿(6)，放在碗內，加入調味料同拌勻，待用。

4.薑去皮後依切筍花法，切成小薑花片。紅椒切小三角形。青葱切去綠色尾部，葱白斜切成葱欖。蒜切薄片。（準備好之作料在圖(7)）

炒法：

1.置中式易潔鑊在中大火上，鑊熱時下油2杯，燒至插下筷箸時見有多量氣泡出現，是時油溫約為攝氏170度。投下全部田雞腿(8)，鏟散至脫生，倒至架有疏箕的大碗內瀝油，留油約2茶匙在鑊。

2.加入薑花和蒜片稍爆炒，加入鮮菇同炒勻，下些許鹽調味，再加入田雞腿(9)，灒酒後再下筍花同炒勻，下生粉水勾芡，試味後下葱欖和紅椒上碟供食(10)。

提示：

可請小販代剝去田雞皮，並清理腸臟。

（原文刊於2008年695期《飲食男女》）

江獻珠

上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。

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