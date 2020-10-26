江獻珠經典回顧｜「太史田雞」以外

先祖父前清翰林江孔殷，是上世紀二十年代初，高踞廣州食壇首席之名美食家。當時各大酒家均競相仿效由他的私廚所創的菜式，尊稱之為太史菜。事距如今近一世紀，留傳下來的太史菜卻只有太史蛇羹、太史田雞、太史禾花雀和具爭議性的太史豆腐。

家中食事顯赫一時我年尚小，知食而不解味。成年以後，記憶中最難忘的自然是太史蛇羹，但稍知端倪的卻是太史田雞。田雞是我家最常用的食材，四熱葷中的玉簪田雞，湯菜中的太史田雞，都是祖父宴客的名菜。因為玉簪田雞只取腿肉，廚子會用其餘部分加金針雲耳大頭菜紅棗同蒸，作為家常菜饌。至於太史田雞，是用田雞腿、珧柱、火腿、扁尖、精肉和削成棋子形的冬瓜同燉的，所餘的田雞、老的扁尖和修出的冬瓜碎塊就用來煮湯，味亦清鮮。在我印像中，田雞是非常美味的東西，三祖母常吃用小瓦煲煮的田雞香米飯作午餐，我們中午放學回家，一進門已聞到田雞飯香了。

江家破落以後，我們和祖父共飯，吃的是普通不過但製作仍然精巧的菜式，祖父對飲食的執着，不因家貧而放棄，很多微不足道的食材，在袓父的桌上，也會閃爍生輝起來，每一頓飯都有期望和驚喜。

人的一生，有不同的階段。經過了艱苦的歲月，我到了美國四十歲後纔開始自學燒飯，後來更為美國抗癌會義教中國烹飪和上門到會，我發憤潛心學習，而當時支持我最力的先師特級校對陳夢因先生，一定要我在到會菜單中加入太史菜，但在外國缺乏中國食材，只有太史豆腐勉強可以複製。

很可惜在先師的《食經》和陳榮的《入廚三十年》所登載的太史豆腐，與我們江家人所知的大相逕庭；前者認為豆腐是炸過的，而後者更將我家用蝦肉和鯪魚肉蒸的老少平安切塊來炸，都不是正宗的版本。就算最近蔡瀾在他的歎名菜電視節目中，太史豆腐仍沿用特級校對當時的失真食經。在他生前我三番四次引我十一祖母和十二姑姐所描述的太史豆腐，向他更正，而且我在倫敦訪查得有一位曾在江家服務的陳掌師傅，由他證實太史豆腐並非炸過而是用雞汁慢火細熬的。但特級校對堅持己見，直至親自飛到倫敦訪尋陳掌後，纔不服氣地信了。

至於太史田雞，坊間流傳的食譜，都缺了扁尖。扁尖是蘇杭人的醃筆筍，少了這特有的鹹香，我覺得田雞湯怎也不是味兒。我從美回港定居後，家中宴客常奉這一道湯菜。轉眼快三十年，田雞再不是舊味，個子巨型得多，肉質粗糙，多番想提供太史田雞的食譜，買了田雞回來，都太大了，只好放棄。最近在大埔街市見到有稍為細小的田雞，當面告訴傭人認明魚檔號數，改天再買，結果她買回來的又是碩大無朋的粗貨，洩氣之至。

太史禾花雀又是甚麼？每年禾雀當造，小販提着一把把肥大鮮嫩的禾雀沿門叫賣，江家的秘方是把禾雀醃好了，塞一塊鴨肝腸在雀腔內，外包以一小片豬網油，放在瓦罉內焗得香酥，一口咬下去，雀腦在口中爆開，豐腴甘潤，就算只有一丁點，也使我今日回味無窮！雀肉細嫩多汁，連骨頭也可以一起吃。自從稻田遭到化學肥料的污染，每年成群飛來的禾雀日見減少，而且運來香港的，多是瘦弱乾硬，再引不起我的食趣了。

近日天氣轉涼，蛇餐專門店和各大酒家仍以太史蛇羹招徠，可是在香港能承傳江家正宗做法的，只有我家最後一位廚子李才訓練出來的李成和李霖兩位師傅。李成師傅已屆九十高齡，隨時退休；李霖師傅受富豪禮聘至國金軒，要吃正宗太史蛇羹，便非得腰纏萬貫不可了。

一代食壇巨擘的流風餘韻，就只有搖搖欲墬的幾道菜，作為江家後人，怎能不低迴喟嘆呢！

（原文刊於2008年695期《飲食男女》）

江獻珠

上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。

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