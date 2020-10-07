街市尋寶｜將軍澳街市新鮮手切騸牯牛 屠房即日交貨 即叫即切刁鑽部位 $80/斤騸牯牛丸爽彈多汁

香港人一年四季都愛打邊爐，打邊爐當然少不了肥牛。將軍澳寶林街市內的牛四方牛肉，主打手切騸牯牛，即叫即切不同部位牛肉，滿足不同牛魔王的需求。

騸牯牛即是在約一歲時被閹割的牛隻，其脂肪分佈更平均。肉色偏深紅，肉味更濃郁，肉質較瘦爽。「現在香港人都喜歡健康，打邊爐都不想食太肥膩。」店主陳生見騸牯牛有市場，一年前由賣豬肉轉成賣牛肉。「現在全港只有兩三成人賣騸牯牛，每日屠宰不到廿隻，我們則賣四分一至半隻。」

騸牯牛每日在屠房經屠宰後，凌晨三四時就運到店內切割，當日新鮮售賣。客人即叫即人手切，「手切可以因應客人的需要和厚薄，機器刨可能做不到。」騸牯牛肉售價比普通牛肉貴一成，仍有不少街坊購買。「不是太多人認識騸牯牛，我們都會嘗試解釋，聽到不少反饋，都說牠的肉質味道較好。」

售賣多種特別部位，推介坑爪、邊爪、腩心和封門柳，「坑爪即是腩底，包着肉眼。邊爪在腩心旁，都是腩位。封門柳很特別，在脊骨邊，一隻牛得一條。」坑爪邊爪爽甜，打邊爐和燒烤均宜。腩心肉味濃而軟腍，適合炒菜。封門柳同樣牛味重，甘香彈牙，可用來打邊爐。除了不同部位牛肉，亦有騸牯牛丸($80/斤)。牛味不俗，爽彈多汁，打邊爐一流。

採訪、攝影：《飲食男女》

牛四方牛肉

地址：寶林市場T-PL34號舖

營業時間：星期一至日8am-7pm

電話：6019 2864

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