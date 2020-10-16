鹹蝦燦教室｜不是來自非洲的非洲雞 澳葡菜經典 香辣惹味好送飯

鹹蝦燦又寫作鹹蝦撐，是澳門土生葡國人的戲稱，而作為中葡混血兒的John Rocah就把這個變成其社交平台的名字。

John自幼在嫲嫲及媽媽的影響下，耳濡目染愛上烹飪，學會了不少土生澳葡家庭菜(Macanese Cooking)，當中有不少是正在失傳的菜式。

平日John常在他的社交專頁分享土生澳葡菜、葡萄牙菜的知識及食譜，今次John就為我們示範一道他家裏改良版的菜式──非洲雞。

「關於非洲雞的身世可謂眾說紛紜，我個人覺得比較可信的說法是，居住在澳門的葡萄牙商人遠洋經過非洲，吃到一款Piri Piri辣椒的菜式覺很美味，回來後告訴廚師做法，但Piri Piri太辣就隨手加椰汁解辣再烹調，後來就變成今日為人熟悉的澳葡菜。」John說。

非洲雞還有兩款口味，一款是乾式燒烤做法，另一款則帶有醬汁，「我今天示範的是醬汁版本，而且是我家裏的改良版，醬汁份量較多，小時候每次吃罷雞肉，會把汁一點不剩撈飯吃，爸爸更誇張，會用來蘸點炸薯條。」John 說。

非洲雞Piri Piri Chicken食譜

材料：

雞腿肉(上髀連皮) 4隻(約250克)

蒜頭 8瓣

乾葱 8粒

紅辣椒 1湯匙

豉油 2茶匙

鹽 2茶匙

糖 1茶匙

白胡椒粉 1茶匙

橄欖油 1湯匙

醬汁：

蒜頭4瓣

乾葱 2粒

紅辣椒 2條

茄膏 3湯匙

茄汁 2湯匙

雞湯 300毫升

花生醬 1至2湯匙

椰奶 100毫升

Tabasco 或 Piri Piri辣汁 2茶匙

椰絲 2湯匙

做法：

1. 先把蒜茸、乾葱蓉、辣椒、豉油、鹽、糖及胡椒粉拌勻，然後用作醃雞腿，放置在雪櫃裏，醃最少6小時或過夜。

2. 取出醃好的雞腿，抹去醃料，瀝乾，醃料留下備用。煎鍋倒入橄欖油，以中火加熱，放入雞腿，煎至金黃香脆及熟透，想快點煮熟，可以加少許水或雞湯，蓋上蓋煮一會，就能令雞肉快點熟透。

3. 製作醬汁。醃雞腿的醃料，再加入新鮮蒜茸、乾葱及辣椒，以小火炒約一分鐘。

4. 加入茄膏、茄汁及雞湯，以小火邊煮邊攪拌三分鐘。

5. 加入花生醬及椰奶，再煮一分鐘，至湯汁濃稠香滑，加入Tabasco 或 Piri Piri辣汁調味。

6. 把雞腿放入烤盤裏，淋上醬，撒上椰絲。

7. 放入焗爐裏，以200℃烤約四分鐘，至表面金黃色即可，完成。

採訪：劉明慧

攝影：魯雋華

示範：鹹蝦燦John Rocha

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