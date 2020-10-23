香港仔Café｜老區罕有悠閒型格咖啡店 南瓜沙律好清甜 伯爵茶蛋糕有驚喜

這真是一間奇妙的咖啡店。門外一張長板凳，不時有人買了咖啡，就坐着看書看電腦看得出神。室內設計簡約，工業風水泥牆配盆栽，驟眼看還以為身在尖沙嘴、銅鑼灣等地。其實位處庶民老區香港仔，很可能是社區第一間，也是暫時唯一的型格咖啡店。

不時舉辦藝術展覽，咖啡杯也像藝術品。用上九龍皇帝式書法，寫上檸檬煲薑、火麻仁、紅豆冰等字眼，百分百本土風味。

本來以為這種咖啡店都是賣型格，氣氛至上。然而，嚐過午餐之後，立時改觀。南瓜沙律七彩繽紛，看了叫人心情愉快。南瓜正合時令，很清甜。配上黑醋調味，酸中帶甜。牛角酥充滿牛油香，很不錯。

菠菜意粉沒有煮得過腍，但味道偏淡，如果多點煙肉油香就更佳。反而伴意粉的多士出奇好吃，所用的麵糰細心地加了番荽，吃來清香。

綜合起來，結論是糕點出色。店員推波助瀾，說糕點自家製，忍不住再點一客伯爵茶蛋糕，反正甜品放在另一個胃嘛。用叉子按下去就知鬆軟，吃來不會只得一朕風，質感實在，亦富伯爵茶特有的清香和甘味。

咖啡近十款，包括手沖咖啡等。但若非咖啡癡亦不愁寂寞，這兒亦有茶及特飲。其中的海鹽朱古力，順喉又味道富層次。

店子最繁忙是下午茶時段，午市來反而不太擠擁，亦較大機會可以坐到咖啡店最深處最舒適的一角。樓底特高，即使掛上魚網、泥鯭籠等，也沒有壓迫感。自成一閣，是午後給自己透透氣的好地方。

採訪：關廣恩

攝影：《飲食男女》攝影組

Neighbourhood Coffee 鄰里

地址：香港仔香港仔大道223-227號利群商場地下2號

電話：從缺

營業時間：星期一至五8am-5pm，星期六日8:30am-7pm

註：午餐包咖啡Americano/Latte或Flat White

詳情︰https://bit.ly/3jhWfCI

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