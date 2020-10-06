雪耳潤肺｜雪耳起膠先夠潤 浸泡剪碎助起膠 加梳打粉可快速起膠

正所謂「夏天養心、秋天養肺」，秋冬當然要喝碗雪耳湯水潤肺。雪耳含有天然的植物膠質，要煮至起膠，才覺得滋潤有口感，不過有時煮了很久，雪耳都未必起膠，究竟有甚麼竅門呢？

首先一定要選朵優質雪耳，白中帶淡黃的雪耳，品質比較好，泡過的雪耳比較容易出膠，冷水一般要泡兩個小時以上，溫水就要泡一個小時，另外，最好將雪耳剪或撕成碎塊，越碎越容易出膠。亦要注意火候，先用大火煮滾，再用小火慢慢燉，一般至少要燉一個小時以上，才會慢慢起膠。如果時間不足，亦有一個快速起膠的捷徑，就是放雪耳時，加點梳打粉，因為梳打粉屬弱鹼性，雪耳有大量多醣體，在鹼性之下容易溶解，可以盡快釋出膠質，若加梳打粉，一般燉半小時，雪耳就可以起膠。

採訪、攝影：《飲食男女》

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