將軍澳漢堡｜新開漢堡專門店 必試$140鵝肝安格斯漢堡／水牛城雞肉漢堡

將軍澳最近新開一間美式漢堡店，主打一系列漢堡及小食等。

漢堡推薦招牌鵝肝安格斯($140)，麵包每日新鮮製作，落單後再經烘烤，香脆鬆軟，鵝肝即叫即煎，質感細嫩，入口啖啖油香，再配上手打免治安格斯漢堡扒，肉質厚實多汁，搭配雙層車打芝士及自家製梅花果醋，味道層次更豐富。

嗜辣者必試水牛城雞肉漢堡($70)，雞扒加入辣椒粉自家醃製，再配上芝士及水牛城雞翼醬，味道香辛酸辣；另一款黑松露和牛漢堡($110)亦但得一試，漢堡扒選用澳洲和牛，牛肉香味濃郁 ，加入火炙芝士後，再鋪上一匙羹松露醬，用料十足。

小食有煙燻雞翼、水牛城雞翼、炸魚手指、脆炸薯條及一口芝士等，水牛城雞翼香辣可口，嫩滑入味；一口芝士外層炸得脆口，啖啖芝士香。店舖另外提供多間外賣服務，漢堡份量足料，經過不妨一試！

採訪、攝影：《飲食男女》

Burger’s Friends Forever

地址︰將軍澳唐俊街23號澳南海岸Monterey Place地下G22A號舖

電話:︰61131497

詳情︰https://bit.ly/3ofUWb8

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