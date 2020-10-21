坪洲Café｜坪洲90後屋企門口開檔賣咖啡 老闆：想遊客更了解坪洲

坪洲離市區約半小時船程，最近有不少人上島遊玩，最近就開了一間秘密Café Secret Café，25歲老闆Chris是土生土長的坪洲人，因為疫情留在家待業，想到不如試試在自己家門前開檔賣飲品。

店舖只在星期天和假期選擇性開業，餐牌亦十分簡單，只有四款飲品：美式咖啡、拿鐵、西米露和鹹檸7。店舖位置特別，舖面放着一把太陽傘，一張由老闆親自搭建的木枱和一張高凳，即使客人經過都未必會見到老闆，感覺很神秘，「客人來的時候就會用搖鈴，當他們搖響鈴聲，我聽到就會行上來，就會問他們需要甚什麼飲品。」老闆Chris說。

客人點單後，就會由Chris 的媽媽和姊姊在廚房沖調飲品，他就會和客人介紹一下坪洲的特色景點，互相了解和交流，店舖除了賣飲品，更賣人情味，「你進來坪洲之後，可以很輕鬆地逛逛，亦可以接觸很多平常在城市接觸不到的事物。」Chris表示，如果有興趣更加深度遊覽坪洲，舖面有售由藝術家設計的手繪地圖，精美又實用。

年輕人賣咖啡感覺合理，但餐牌加上鹹檸7，就非常耐人尋味。一問之下，原來是因為一次行山經驗，令Chris印象難忘。「那時候有個老伯伯，就在賣鹹檸七，那時候行得很熱很累，能夠有一杯鹹檸七，真的十分享受。」鹹檸7（$20）的鹹檸醃得入味，入口清新，烈日當空下喝一杯，實在消暑。如果有機會來到島上，遇到小店營業，不妨停下來喝一杯飲品，讓老闆向你分享一下坪洲故事吧。

採訪、攝影：《飲食男女》

Secret Café

地址：坪洲永興街18T號地舖

電話：5136 5626

營業時間：逢星期日10am-5pm

詳情︰https://bit.ly/2HsmYiX

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