尖沙嘴火鍋｜$580台式火鍋三層架下午茶 海景伴打邊爐食墨條牛軋

別以為精緻三層架下午茶只屬於酒店，尖沙嘴台灣過江龍火鍋店寬巷子，一向以高檔火鍋店為賣點，最近推出以花做主題的三層架下午茶午後．百艷茶宴（$580/2人），誰想到連下午茶也可以吃火鍋！

午後．百艷茶宴套餐是二人享用，湯底能二選一，包括東方美人（即豬骨湯底）及元珠小染(即麻辣湯底)，最底層是蔬菜盤，擺盤有心思，蔬菜盤有菇菌、生菜、玉米等。

中間一層是創意火鍋料，舊台式月餅糕像冰皮月餅，餡料是乾貝、蝦米跟肉碎，味道像茶果。墨條牛軋酷似芝麻牛軋糖，其實是由墨魚跟雞軟骨條所做的，爽口彈牙。鳳梨酥火鍋料是香港限定，外貌逼真，其實那並不是麵粉做的鳳梨酥，而是豆腐跟蝦膠，酸酸甜甜。

最上面一層就是三款肉類，有和牛牛舌花、牛胸油花、松阪豬肉片，切得如花朵一般。牛胸油花最特別，油脂雖多，但口感爽脆且不油膩。最後有甜品，盈月照寶盒，其實即是鳳梨酥的甜品版本，配上奶油吃，口感順滑而且有牛油香。

火鍋下午茶將於10月27日推出，消費貼近區內其他下午茶，而且份量很足，女生可以當午飯，坐卡位，還可以飽覽海景，是近來的下午茶新選擇。

採訪、攝影：《飲食男女》

寬巷子

地址： 尖沙嘴廣東道3-27號海港城海運大廈地下OT G57號舖

電話： 3188 2840

供應時間：每天2:30pm-5:30pm

詳情︰https://bit.ly/3kp46Qm

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