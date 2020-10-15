尖沙嘴韓國菜｜名設計師揼百萬開卡通主題Café 曾為Netflix設計電影道具 $68泡菜芝士蛋糕一出即賣晒

最近海港城LCX多了一間韓國café，餐廳招牌、玻璃窗、牆身，幾乎到處都看見一個可愛卡通，儼如餐廳吉祥物。以為是韓國過江龍卡通主題café，其實是個本土設計師和朋友踩過界合資開的。老闆Keo說：「設計了這個人物，叫做奇太郎。因為這段時間見到香港充滿很多負能量，所以想創作一個角色，讓人見到會開心。」

老闆有創作細胞，皆因他畢業於倫敦藝術大學，之後在香港開設電影道具公司，由內地廠房生產，「主要幫荷李活、Netflix的電影創作和製作道具。例如超級英雄的盔甲、戰車，或者是道具喪屍。」但疫情令不少電影停工，又遇上入口美國稅款增至100%的問題，電影公司都寧願改劇本而避免入口道具。「疫情下回不了內地廠房巡視，所有事情都處理不了。營運得非常艱辛，每個月虧損7位數字，有可能會倒閉。」一邊守着前路未卜的道具廠，總不能坐以待斃，於是和幾個朋友開餐廳。「要生存，飲食是唯一一個出路，我們這間餐廳都投資了7位數字，都好拚命。若然行不通，真的不知可以做些甚麼，真的完結了。」

餐廳請了酒店級西廚和韓國廚師坐鎮，賣新派韓國菜。招牌梨花生拌牛肉($228)，用美國西冷，加以葱花、雞蛋及自家調製的泡菜辣醬，拌着清甜爽脆的雪梨粒食用，感覺清新。人參雞湯糯米飯($198)反傳統，人參雞湯由雞骨、人參以及十多種藥材慢熬而成，糯米飯充分吸收了湯汁，旁邊更有人參汁忌廉和慢煮嫩滑雞胸肉，是秋冬暖胃之選。三文魚子海膽忌廉醬烏冬($188)，採用新鮮三文魚及加拿大海膽，鮮甜美味，滑溜不膩。

甜品和飲品也注入很多新構思。「這裏可以滿足自己一些奇怪想法。Try and error的那種成功感會大好多。」例如泡菜辣朱古力芝士蛋糕($68)，加入韓式辣粉，口感軟滑濕潤，帶少許微辣味。「跟一個蛋糕師合作，用了他做的一些風乾泡菜，放在蛋糕上，發覺是出奇地配合，第一日出就已經賣光。」椎茸泡菜真露凍湯($78)，是一杯辛辣麵湯底cocktail，以真露為基調，加入辣泡菜及椎茸菇調製而成。肥納百川($72)以香濃朱古力醬與榛子醬打成奶昔，配以雲呢拿雪糕及棉花糖，簡直是終極邪惡配搭，連老闆也說：「整件事超級肥。」

雖然海港城租金貴，但勝在人流多而且肯消費，現在都算收支平衡。Keo笑說：「做餐廳其實難度好大，但看到食客開心，就感覺得好滿足，這是很特別的，是做電影未必感受到的事。」

採訪、攝影：《飲食男女》

奇納百川

地址：尖沙嘴廣東道3-27號海港城海運大廈3樓LCX34號舖

電話：9088 4428

營業時間：星期一至日 11:30am - 10pm

詳情︰https://bit.ly/37AoR8e

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