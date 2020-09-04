煲湯食譜｜湯水達人Natalie 潤肺又潤膚 豬手章魚木瓜湯

材料：（4人份量，注意：孕婦忌飲）
1）木瓜2個
- 平肝和胃、清熱、滋潤皮膚、有利筋骨
- 最好選擇夏威夷或菲律賓品種，青色皮、黃色肉，由心熟出來，肉質實淨，煲湯甜而不爛
2）豬手1隻
- 滋潤、增加皮膚彈性、補血
3）花生2両
- 健脾、潤肺
4）眉豆2両
- 補腎、健脾、益氣
- 含優質蛋白蛋，容易被人體消化吸收
5）章魚1-2隻（視乎大小）
- 補氣血、催乳
6）瑤柱碎 約2両
- 滋陰、益氣健脾
7）陳皮2角
- 理氣、化濕
做法：
1）豬手凍水汆水，汆水後立即沖凍水，放入雪櫃雪一晚
2）木瓜去皮、去瓤，切件
3）章魚用熱水灼2-3分鐘，剪小
4）瑤柱浸10分鐘，浸瑤柱的水保留同煲
5）花生、眉豆浸10分鐘
6）陳皮浸軟刮瓤
7）水大滾放入材料，大滾10分鐘，轉小火煲2小時，完成。
示範：秀英海味雜貨Natalie
拍攝：關永浩、潘志聰
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