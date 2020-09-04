蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
English

煲湯食譜｜湯水達人Natalie 潤肺又潤膚 豬手章魚木瓜湯

51分鐘前

材料：（4人份量，注意：孕婦忌飲）

1）木瓜2個

- 平肝和胃、清熱、滋潤皮膚、有利筋骨

- 最好選擇夏威夷或菲律賓品種，青色皮、黃色肉，由心熟出來，肉質實淨，煲湯甜而不爛

2）豬手1隻

- 滋潤、增加皮膚彈性、補血

3）花生2両

- 健脾、潤肺

4）眉豆2両

- 補腎、健脾、益氣

- 含優質蛋白蛋，容易被人體消化吸收

5）章魚1-2隻（視乎大小）

- 補氣血、催乳

6）瑤柱碎 約2両

- 滋陰、益氣健脾

7）陳皮2角

- 理氣、化濕

做法：

1）豬手凍水汆水，汆水後立即沖凍水，放入雪櫃雪一晚

2）木瓜去皮、去瓤，切件

3）章魚用熱水灼2-3分鐘，剪小

4）瑤柱浸10分鐘，浸瑤柱的水保留同煲

5）花生、眉豆浸10分鐘

6）陳皮浸軟刮瓤

7）水大滾放入材料，大滾10分鐘，轉小火煲2小時，完成。

示範：秀英海味雜貨Natalie

拍攝：關永浩、潘志聰

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記

-----------------------------

《飲食男女》網上FAN享會「素媽媽美麗日記Christine 時令南瓜素食工作坊」，按此登記參加

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

湯水達人Natalie湯水食譜豬手章魚木瓜潤肺潤膚
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner