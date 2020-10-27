蔬菜食譜｜新手媽媽食譜 黃詠詩教煮有衣食雜菜餅

在這個講究環保的年代，當然要物盡其用，廚房經常剩下的煮食材料怎樣處理好？黃詠詩就教大家將廚餘變成香口美味的雜菜餅，廚房剩了甚麼便加進去一起煎，一點也不浪費。

雜菜餅

材料：

番薯 1隻

椰菜花 2朵

松茸菇 2隻

小洋葱 1個

大葱 1小段

雞蛋 1隻

麵粉 3湯匙

示範：黃詠詩

攝影：陳秉謙、魯雋華

黃詠詩Profile

來自打齋家族，香港著名編劇/舞台劇演員/監製，作品有《破地獄與白菊花》、《香港式離婚》、《賈寶玉》（何韻詩主演）、《聊齋》（張艾嘉主演）、《胎Story》等。

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

《飲食男女》網上FAN享會「素媽媽美麗日記Christine 時令南瓜素食工作坊」，按此登記參加！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android