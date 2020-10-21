屯門雜貨店｜失業零售員轉行開本地雜貨店 賣炮台山名店$48/盒爆餡湯圓 店主：想發大香港製造

香港製造這四個字，已經成為不少人購物的標準。最近屯門開業的小型雜貨店一耕，就有幾乎7成產品來自本地，店主Eric表示：「我們的理念是想各位街坊食得健康點、好點，所以我最主要是希望方便到所有人，買到質素好的產品。」

其實老闆是半途出家，「主要是因為失業，因為之前做零售，我與我拍檔Brian都受疫情影響，不能上班，大家就商量有甚麼可以自救。」一耕店主Eric表示，起初計劃賣沙律菜，但籌備開店期間，發現香港本地菜蓬勃，本地製造的食物品牌亦多，「好似蝴蝶效應，我們引入一個品牌，他會介紹不同品牌給我們，越來越多品牌進佔我們舖頭。」

舖頭只有僅僅200呎但產品種類不少，醬料、調味料、本地菜、果醬、手工啤酒、急凍湯包等一應俱全，主要是香港品牌，少數來自台灣及意大利。要講最搶手，當然是30年老字號福元湯圓的出品，有芝麻、花生及雙拼可選（$48/盒），「當初是在社交平台找到，見到有張相是瀑布級的餡料，覺得他們的湯圓應該很有質素，我自己很喜歡吃湯圓的，就膽粗粗問會否做批發？」

剛好福元的老闆亦有此意，雙方一拍即合。十月中首日開賣撞正八號風球，但50包湯圓依然一日沽清，至今已補貨三次，賣了約150包，成績相當不錯，「始終湯圓全部手做，不能供應太多貨，每次約有五六十包。」湯圓比超市賣的更加大粒飽滿，外皮厚薄適中，入口軟糯，餡料甜香，招牌的芝麻餡更是流心，相當不錯。

採訪：楊嘉敏

攝影：陸羽勝

一耕

地址：屯門新墟青棉徑6號

電話：5395 5369

營業時間：星期一至日 11am-8pm

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