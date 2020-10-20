屯門凍肉｜牛丼店疫情變陣 花10萬改賣凍肉 $288起食Prime級1KG肉眼扒 滿$300免費幫客慢煮

近一年的疫情，令飲食業界七慌八亂，越來越多餐廳結業。不少餐廳老闆亦扭盡六壬維持生計。如屯門一家西日式小店犇道，由從前專做便當、牛扒及丼飯，轉型賣凍肉食材，為了殺出重圍，更推出免費為客人慢煮牛扒的服務，名氣漸增。

犇道開業四年，是一間有15個座位左右的小店，因便當款式多，價錢化算，招牌極上燒牛肉盛盒便當（$68）即叫即燒，一向頗受街坊歡迎。但今年7月堂食禁令開始後，小店索性全禁堂食，老闆David坦言迫不得已﹕「生意大概從五月開始下跌，最嚴重的時候下跌了五六成。」開門營業根本無法維本。

為了維持犇道和一眾員工生計，David把心一橫，改變生意模式：「現在雙線發展，一邊賣食材，一邊做牛扒和外賣專門店。」扔掉舊的餐桌、添置新的冰箱、購買新的食材，轉型約花了David至少10萬元，以小店來說，擔子不輕。

David亦知道現時凍肉店數不勝數，為了突圍，就推出幫客人慢煮牛扒的服務！客人於門市或網站選購牛扒後，可以加30元請犇道慢煮，最近更有優惠，購物滿$300便可免掉$30慢煮費用，買任何一份斧頭扒都已經達標了。

犇道會把牛扒慢煮3小時，客人取回家時，牛扒已是五成熟，再煎5到10分鐘便可。David表示慢煮服務能讓客人用最短時間，輕易處理一塊厚身牛扒：「以斧頭扒為例，由解凍至煮熟，正常要花三至四小時。」他補充﹕「慢煮後的牛扒，一來怕不夠熟透、二來不怕外層煎過頭，而內裏的肉還是生的。」

犇道提供多款套餐選擇，以皇牌自選二人套餐（$288）最化算，下午6時後供應。客人可以在下午預訂，晚上自取。套餐已包括一份前菜和兩款扒類，香辣豬斧頭排入口仍有肉汁，帶點辣，頗惹味。另外有紅酒燉和牛、Flat Iron牛扒選擇。亦可加錢換美國Prime級肉眼扒（$108）等，已有一公斤，很足秤。斧頭牛扒是CAB Prime級（$478），有1.5-1.7KG重。斧頭牛扒口感豐盈啖啖肉，這麼大一塊牛扒，犇道慢煮後，客人拿回家煎約10分鐘便能吃，裏面還是呈粉紅色，嫩滑多汁。

犇道剛轉型一個月，每天約賣出10份慢煮服務牛扒，成績不算超卓，不過客人也開始認識和支持。客人潘小姐是熟客，已光顧超過10次，得知餐廳已沒有堂食供應：「只能說現在市道不好，老闆可能想試新路線，所以便轉型。」她也有興趣嘗試慢煮服務，因為覺得餐廳本來質素不錯：「我不覺得(取消堂食)可惜，因為也沒太多時間堂吃，都是經常叫外賣。」

採訪、攝影：《飲食男女》

犇道

地址： 屯門龍門路43號龍門居商場地下91號舖

電話： 5644 6590

營業時間：11:30am-9:30pm

詳情︰https://bit.ly/35p9fBJ

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