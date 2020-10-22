花恤衫踢館｜西營盤法國菜 超人氣等到2021先有位 Ricky至愛法式海南雞飯 $170一支紅酒好抵飲

有「花恤衫大廚」別號的Ricky, 今次要試這間開業不夠半年、但在社交媒體人氣非常的法式餐廳Batard。據餐廳經理Gon透露，今年的訂位已全滿，最快要到十一月，才可預訂到2021的座位。「我這麼有頭有面，都要等了一個多月才可到來，真是一枱難求。」Ricky笑說。

這店隱藏在一間佔地約7,000尺的洋酒專門店裏，一室落地玻璃設計，酒窖陣勢尤其震撼，尤其是一條設計時尚的樓梯，不少KOL都愛在裏面拍攝及打卡。雖然酒窖寬敞，但餐廳僅可容納四十人，難怪每晚座無虛席。

「這裏最吸引的是，餐廳的酒單以零售價發售，由百多元到八十多萬的酒都有。酒窖有超過5,000個品牌，但餐牌卻非常簡單，全是很傳統的法國菜。」Ricky雀躍地說。

菜式由頭盤、主菜到甜品，合共二十道菜式。用料優質，不是澳洲和牛、日本金目鯛便是丹麥小龍蝦。頭盤平均二三百元，反而份量較多的主菜，價錢較相宜，像招牌的法式燒雞，才$790一隻，份量已足夠三至四人。

頭盤的小龍蝦以法式春卷皮包着，做法簡單。「龍蝦一點也不霉，還有少許彈性，甜味不用說，比我數年前在名廚Robuchon的餐廳吃的還要好。」他邊吃邊說。

跟着來的是冷天使麵條配魚子醬，賣相漂亮得很。Ricky說這式配搭本來有些古怪。因黑松露和魚子醬的味道很濃，很少人會將它們配搭在一起。「雖然下了這麼多黑魚子醬，但魚子醬卻令意粉帶出鹹鮮的味道，又沒有蓋過黑松露味，味道意想不到。」他更稱讚凍吃的天使麵條做得好，由頭到尾的質感都很煙韌。他推介用法國的Sauvignon Blanc白酒配冷天使麵，因它有很豐富的果香，喝起來沒這麼膩。

再來的另一道頭盤，外層是菠菜，裏面是帶子慕絲包着龍蝦，大廚將它蒸至僅熟。慕絲入口很軟滑，還有些少彈力，龍蝦也很新鮮，伴蝦殼或蟹殼煮成的海鮮汁，味道鮮上加鮮。

主菜是招牌法式燒雞，上桌時以餐酒的木盒盛着，打開時隨即香氣四溢。「不知怎樣形容那種香氣，大廚以牛油、香草及秘製醬汁來醃雞十八小時，有柯打時才即焗。另外又用雞油和雞汁來煮飯，還要加香茅、薑茸和蒜茸，真的像在星馬吃海南雞飯的風味。」因為採用本地農場走地雞，雞味特別濃，皮下脂肪又多，雞油滲進肉裏面，香到不得了。皮也燒得香脆，連雞胸都不會柴，還非常入味。燒雞這麼好吃，不少客人就算二人來的也會柯打。

甜品是傳統的法式瑪德蓮蛋糕，Ricky一向不愛吃甜品，但這個卻例外。因它沒有一般法式甜品般甜，而且配搭了味道濃郁的朱古力慕絲。吃罷蛋糕，再呷一口德國的Riseling白酒，豐富的果酸可減膩。

論這店的食物及酒的價錢和質素，他認為值9/10分，但當然也有不足的地方。「這裏對喜歡喝酒的人來說，簡直是天堂。缺點是太難訂位，如果不是這麼喜歡喝酒，或絕對不喝酒的朋友，就不要來佔着座位，讓座位留給我。」他呷着酒笑說。

採訪：黎詠詩

攝影：陳秉謙

Batard

地址：西環西營盤干諾道西165-166號偉景閣地下E1-E2號舖A部份

電話：2318 1802

營業時間：星期一至六6:30pm-10:30pm；星期日休息

詳情︰https://bit.ly/3jw5lMt

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