肥佬黎食勻18區｜慈雲山茶記爆紅沙嗲煲仔麵＋金蠔蝦乾煲仔飯 肥佬黎：好甜好多汁

很多人都知《壹傳媒》創辦人黎智英 (肥佬黎)愛吃也懂吃，別以為他只會去高級餐廳，其實他說只要有美味的東西，小區也照去。今次他殺入慈雲山的榮記茶餐室搵食。小店開業26年，門面殘舊不起眼，本來賣的也不過是早餐、下午茶餐和碟頭飯。自從太子爺李耀榮(Ray )數年前回來接手，因年輕有創意，推出不少新菜式。像三個月前推出的沙嗲牛肉煲仔麵，吸引很多人來打卡。

煲仔麵即叫即做，上桌時熱辣辣香噴噴，自家研發的沙嗲膽，甜香帶辣，有很重的花生香，味道比坊間的濃稠很多，肥佬黎吃過也讚不絕口。「沙嗲醬很好吃，因為夠重口味。」肥佬黎說。好吃到一個點，他甚至跟老闆買了幾瓶沙嗲醬回家，用來煮食。

沙嗲牛肉麵味道出色，除了自家製沙嗲膽，還特別用煲仔上，每當有柯打，師傅才將沙嗲醬放入煲內炒香，然後下麵即食，不但可以利用煲的熱力來煮麵，而且沙嗲醬吃到尾聲，仍保持熱度和香味。

除了沙嗲煲仔麵，煲仔飯也有口碑。「招牌的金蠔蝦乾煲仔飯，特別在飯底吸收了蝦乾和金蠔的鮮味，海味的香味滲進飯裏面。金蠔是我們自家蠔棚所養的金蠔，因媽媽是流浮山人，有門路取到優質的金蠔。」Ray自信地說。

肥佬黎吃罷，覺得金蠔鮮甜多汁，但略嫌蝦乾口感偏硬：「可以先把蝦乾拿去蒸，蒸腍了才放下去，口感會更好。」他教路。金蠔既可用來做煲仔飯，也可用來做小吃。陳蠔即陳皮蜜餞金蠔，是店子最近推出的小吃，金蠔本身已很肥美，還下了陳皮，特別芳香。

「今次我來這裏，主要試試你的菜式，及介紹我們有個18區分區廣告。現在試用期間是免費的，希望你們用了(廣告)之後，看看有甚麼意見，反映給我們，讓我們改進。待做得完善之後，才實行收費。這就是我們想為小店提供的一種服務，但是到最後都是靠自己，用心做好菜式，客人便會來。」肥佬黎說。

採訪、攝影：《飲食男女》

榮記茶餐室

地址：慈雲山毓華里12號地下A-B舖

電話：2328 9232

營業時間：星期一至六 6:30am-9:30pm；星期日及公眾假期 6:30am-5:30pm

詳情︰https://bit.ly/3jgOdKN

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