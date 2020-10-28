佐敦逸東｜投票撐良心酒店 逸東軒新推蟹宴餐

佐敦逸東酒店近年由羅寶璘上任，並改名為Eaton HK後，一直被外界視為良心酒店，除了在酒店所有洗手間貼上性別中立標誌，10月22日又表示，酒店會邀請受大裁員影響的國泰及國泰港龍員工入職，雖然被親政府派網媒造謠攻擊，但仍獲得一眾市民大力讚好，紛紛表示要上門支持。

逸東酒店三間餐廳，逸東軒、普慶餐廳及Terrible Baby都各有賣點。獲米芝蓮一星評價的逸東軒最近就有8道菜蟹宴套餐，從即日起供應至12月31日，每位$820(2人起)就有香酥脆皮蟹盒、珊瑚煎釀鮮蟹鉗、生拆鮮蟹肉燴燕窩、花雕雞油蒸膏蟹，份量十足，啖啖蟹鮮，秋天正是食蟹季節，更是上門時機。逸東軒10月初一個請求公眾支持逸東軒成為年度最佳餐廳的投票帖，最近更火速成為網民轉發首選，累積過千人留言及近千個轉發，吃完飯記得投票。而且訂位不算困難，10月27日查詢時，最快在11月2日的9pm就能入座。

愛喝一杯的，就可以去酒吧Terrible Baby，最近有來自阿根廷的調酒師Axel Gonzalez加入，以氈酒、Havana Club 3年冧酒等調製一系列果香清爽的雞尾酒。提供自助餐的普慶餐廳從即日起至11月22日，就有海鮮主題自助餐，以新加坡咖喱炒蟹、西班牙海鮮飯、燒大蝦、啤酒煮青口等為主，晚市更有生蠔波士頓龍蝦、小龍蝦、琵琶蝦、鱈場蟹、花蟹、麵包蟹及三點蟹，不過訂座不易，最快要到11月10日的午市才有空位。

逸東軒

地址 : 香港九龍彌敦道380號Eaton HK B2樓層

電話 : 2710 1093

營業時間 : 星期一至五11am-3pm、6pm-11pm；星期六、日及公眾假期10am-3pm、6pm-11pm

詳情︰https://bit.ly/3e2Fuuj

普慶餐廳

地址：香港九龍彌敦道380號Eaton HK B1樓層

電話：2710 1901

詳情︰https://bit.ly/2G65Xus

晚市自助餐

星期一至四 成人 $568，小童及長者 $398

星期五至日及公眾假期 成人$618，小童及長者$448

Terrible Baby

地址：香港九龍彌敦道380號Eaton HK 4樓 （北海街入口）

電話：2710 1866

詳情︰https://bit.ly/2HDvxY2

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