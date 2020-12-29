有沒有發覺，唐餅常用色澤緋紅，有獨特醇香的 南乳 為餡料﹖最有名就是 雞仔餅 火炭有37年歷史的 順香園餅家 ，多年來都是批發唐餅的名店，一向以馬仔聞名，但在這兒，還有一款南乳燒餅。

順香園餅家負責人馬先生，表示南乳燒餅是他自己起的名字，這款餅其實源於新界：「新界稱作企爐餅，因為它很薄，若然不站在旁邊看好火候，便很容易烤焦。」翻查資料，企爐餅以往是水上人的嫁女餅，以往在北區老餅家如 新金寶 才有售，新金寶結業後，應該就只剩下順香園有了。

它看似放大版的雞仔餅，但其實做法有分別。馬先生：「大部份雞仔餅是模具倒模而成，而燒餅是人手做。」材料亦有不同，南乳燒餅的餡料材料有花生、椰絲、南乳、糕粉、豬油、生油，比雞仔餅多了椰絲花生等。

每十斤餡料，餅家會加兩大塊南乳，用麵粉糰包餡料後，搓成大餅形狀，再掃一點蛋漿，撒上芝麻粒，在表面刮兩條痕，讓空氣排走，便可以放進烤箱15分鐘。由於師傅有幾十年經驗，現在已經不用「企爐」看顧火候，燒餅也可以烤出金黃色來。

燒餅整體偏結實，外層香脆中帶點鬆脆，餡料口感煙韌，鹹香跟甜味相互交錯。南乳燒餅售價親民，今時今日也只是賣$5.5兩塊，馬先生回憶三十年前只賣$1、$2：「我們好幾年沒有調整價錢，因為外面環境不是很好，所以賣便宜一點。若加價，我們頂多加兩毫子，但分銷售就會起碼加一元。」

售價平，味道好，難怪熟客不絕，居於沙田區的熟客陸小姐：「我女兒喜歡吃，如果順路，經過便會多買一點，經濟實惠又化算。」現時每天批發加工場零售，可賣出超過1,200塊，成績非常好。

生意雖好，但老闆跟師傅們始終在變老。馬先生指偶然會閃過退休念頭：「我們拍檔年紀也大了，現在能做便做。」但他也坦言誰願放手﹕「我們當然不捨得，幾十年的感情，所以我們這個年紀也撐着。」

採訪、攝影：《飲食男女》

順香園餅家

地址：火炭山尾街23-25號宇宙工業中心4樓B座

電話： 2605 6181

營業時間：星期一至六 9am-5:30pm

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