全球擁有逾20億用戶，香港人慣用的通訊軟件WhatsApp，最近更新部份服務條款及私隱政策，要求用戶將聯絡人名單、電話號碼等資料分享給母公司Facebook，否則2月8日後不能再用，令人擔心洩露個人資料，引來大量用戶不滿，紛紛轉用加密度更高的通訊程式Signal，部份餐廳亦表明支持。

長沙灣甜品店甜一刻，上星期就開了Signal及MeWe帳號，於1月12日(星期二)在Facebook發帖表明接受Signal落單，「改用Signal，主要是因為私隱問題，大家都知WhatsApp最近不斷要大家同意新條文，讓大家授權個人資料鏈接去不知名地方，可能經過以前八達通事件，令港人建立了保護個人資料的意識，就算用了WhatsApp很久，都應該找個替代軟件。」老闆Leo指出。

他透露原本用WhatsApp下單的客人不多，一日約有10幾位，而開放Signal賬號首日，就有約三成客人轉用Signal下單，「我自己也要一段時間適應，明白一時之間轉用另一個軟件是有難度，但保障自己的同時，亦保障另一方，大家慢慢有這個意識是好事。」不過他坦言WhatsApp商業賬號的功能優勝，擁自動回覆功能，可以列明營業時間及餐牌，望未來Signal亦能推出商業版。

另一間荃灣蛋糕小店Y2 Cakes，同樣表明增設Signal，未來或會停用WhatsApp接單，「我們舖頭在1月11號開通Signal，會見到大部份人較相信Signal這個通訊軟件。」不願上鏡的店主透露，客人反應正面，「多了個渠道可以使用，所以確實是多了人查詢及下單。當然希望盡快將重心移到Signal，但使用WhatsApp太久，大部份客戶紀錄及訂購資料都在那邊，惟有慢慢整理。」

採訪、攝影：《飲食男女》

甜一刻

地址：長沙灣福榮街218號美居中心62號舖地下

電話：3568 6757

營業時間：星期日至四4pm-1am，星期五及六4pm-2am

Y2 Cakes

地址：荃灣橫龍街43-47號龍力工業大廈18樓7室

電話：3480 8628，9310 4170

營業時間：星期一至五12:30pm-7pm，星期六12:30pm-5pm，星期日休息

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android