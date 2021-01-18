冬天氣候乾冷，不單止皮膚乾燥痕癢，很多人都有流鼻血問題。註冊中醫師黃晶晶指出，冬天天氣寒冷乾燥，鼻腔黏膜更容易受空氣刺激，出現流鼻血情況。而且冬天很多人都會吃火鍋、燒烤，進食辛辣上火食物的機會較多，中醫認為上火的食物令肺胃會有熱性狀態，引起口乾、鼻乾問題，加上天氣乾燥，流鼻血的機會都會增加。另外一種常見的流鼻血情況，就是熬夜或者突然情緒激動後鼻血量很多，血色比較鮮紅，中醫認為是肝火干擾了肺部，導致流鼻血情況發生。

黃醫師教煲蓮藕粟米青紅蘿蔔湯和雪梨茅根水清熱止血，還建議進食有助潤燥的雪梨、枇杷、霸王花、百合和菜乾。

收斂止血湯水

蓮藕粟米青紅蘿蔔湯

材料：

蓮藕 1斤

青紅蘿蔔 各半斤

粟米 1條

瘦肉 半斤

陳皮 半個

生薑 1片

做法：

洗淨瘦肉氽水，蓮藕、青紅蘿蔔刨皮切件，粟米切件，然後將所有材料放入水中，大火煲10分鐘轉慢火煲1.5-2個小時。一星期飲用一至二次。

蓮藕性質偏涼，有收斂止血功效，除了流鼻血之外，有便血、咳血問題都可以飲用蓮藕煲湯。而青紅蘿蔔有助消化，預防濕熱。蓮藕較難消化，胃部容易不適人士只喝湯不吃湯料。這個湯水有少許寒涼，冬天容易怕冷人士減少飲用。

清熱養陰茶飲

雪梨茅根水

材料：

雪梨 1個

茅根 1扎

做法：

洗淨雪梨去心留皮切塊，洗淨茅根。加水放入所有材料，煲10分鐘後轉慢火煲20分鐘。一星期飲用一至二次。

秋冬期間吃雪梨有助潤燥，而茅根清熱涼血利尿，有助預防流鼻血。這個茶飲性質偏寒涼，不建議孕婦、體質寒涼人士或者容易腹瀉、經痛的女士飲用。

採訪、攝影：《飲食男女》

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