一到冬天，吃羊肉取暖應該是不少香港人的共識。從軟滑的羊腩煲，越滾越興起的羊肉火鍋，啖啖多汁的羊肉餃子，還有湯清味濃的羊肉粉，挑選香港10間提供美味羊肉菜式的餐廳。在這嚴寒季節，一於以不同羊肉菜式，好好暖心暖身。

1.人人和平小飯店

地址：北角堡壘街6-8號A地舖

電話：2570 8616

營業時間：星期一至日11am-10pm

因羊腩昂貴，坊間不少粵菜館提供的羊腩煲，多會滲入羊腿、羊鞍等其他部位，這間北角小館卻貨真價實，分羊腩煲與羊肉煲，前者只用羊腩；另一款相對平價的羊肉煲，就用羊腩以外帶骨部位。

只選不足24斤冰鮮蒙古乳羊，肉質幼嫩，店家處理仔細，三重處理﹕先燒皮，除去羊皮細毛皮脂；汆水，燙出不潔血水；走油，高溫煸走羶味。之後用傳統廣東柱侯、南乳及腐乳三醬燜扣羊腩，醬料均是本地老字號，非常濃厚。

燜扣時，羊腩會原副燜扣，羊肉則斬件碎燜，經慢火燜煮90分鐘。上桌前，羊腩仔細剪裁去骨，砌成骨牌形上煲。配菜亦講究，配上味道甘辛的茼蒿菜，放在濃汁涮過也味道突出。2018年，食家唯靈已在專欄讚賞其羊腩煲，稱媲美名店，是「名副其實」的羊腩煲。

2.食得好

地址：天后興發街98-104佳景大廈10號舖

營業時間：星期一至日12nn-3pm，6pm-11pm

電話：2870 1008

天后的隱世名人飯堂食得好，平日供應坊間少見的順德菜，用料新鮮，廚功穩紮，做羊腩煲手勢也是不錯。

小店是少數仍供應以新鮮羊製作羊腩煲的餐廳。選用25至30磅新鮮黑草羊，肉味濃又幼嫩。大廚十分均真，只用腩位，皮肉均勻，軟滑鬆化。燒香羊皮，刷走燶位，汆水待用。炒香乾葱蓉和蒜茸起鑊煮汁，柱侯醬、南乳和腐乳為汁底，加八角、香葉和紹酒辟羶味。湯汁用料與坊間的大同小異，但煮得濃香不濁、鹹甜得宜，全憑師傅經驗調校功力。

原副羊腩放進鍋炆，受火均勻，肉質一致。羊皮縮起，保持皮肉相連。古法羊腩煲必有雙冬，即冬筍和冬菇。冬筍炸後更清脆，冬菇炆得軟滑。另添馬蹄清甜，炸薑提香，果皮、檸檬葉和甘蔗辟羶。整鍋先煮45至60分鐘，再焗45分鐘更入味。羊腩取出除骨切件，倒回配料，溫熱存放。

羊腩煲即叫即翻熱，灼自家炸枝竹鋪底，倒入羊腩淋汁煮滾，表面以蒜苗和辣椒裝飾。砂煲連爐溫熱，另隨生菜侍客。羊腩鮮嫩軟腍入味，帶點羊脂鮮香，羊皮油潤爽滑。蘸腐乳提羊鮮，枝竹索湯惹味，富豆香無餲味。不過小店羊腩煲每日只限定10份，最好提早預訂。

3.老虎岩(第6座)潮式粉麵咖啡

地址：大埔東昌街6-16號F舖

電話：2638 9933

營業時間：星期一、三至五11am-6pm；星期六、星期日及公眾假期9am-6pm；星期二休息

大埔老虎岩(第6座)潮式粉麵咖啡雖以牛腩和手製燒賣聞名，兩年前開始，每到十一月至一月入冬後，老闆就會用父親傳下的食譜，炮製期間限定的羊腩麵。

只用比冰鮮羊貴三倍的新鮮黑草羊腩，洗乾淨羊腩後，用薑、葱、蒜等等炒香，再用多款香料如花椒、八角、黑糖、果皮、蒜茸、竹蔗、生薑等廿種材料來炆煮，每天限量供應五十碗。

每碗羊腩麵約有三大件羊腩，配少量竹筍，枝竹和馬蹄，麵底就用了幼麵，以撈麵形式上菜。羊腩肉質炆煮得軟腍，外皮軟滑，還帶有膠質，皮和肉比例剛好，鮮香入味，和帶有南乳鹹香的醬汁配搭出色，枝竹腍滑入味，上枱時還附送一小碟腐乳，蘸羊腩及枝竹來吃，更增鹹香。除了配麵，亦可配飯及淨食。

4.快樂小羊

地址：旺角豉油街60-104B號鴻都大廈西翼部份地面1樓及2樓

電話：2345 6898

營業時間：12nn-12mn

註：另有分店於銅鑼灣

來頭不小，2017年在中國羊肉美食之都的內蒙古包頭開業，短短四年，分店已達一百多間，除了國內，更遍佈美國、英國、加拿大、柬埔寨、倫敦及墨爾本。兩年前進駐香港，即大受歡迎，疫情前晚晚座無虛席。

環境是香港火鍋店難得的寬敞，旺角店合共四層，超過一萬呎，銅鑼灣店也有超過八千呎，絕大部份都是卡位，私密度高。餐牌跟曾盛極一時的小肥羊非常類似，湯底共四款，包括原味、麻辣、酸辣及番茄湯底，可雙拼或三拼。不同湯底基底都是用牛骨、老雞和藥材如黨參、桂圓、當歸、草果等熬大半天而成，原味湯底鹹鮮濃郁，細嚐亦不口渴，而且抽氣設備出色，以往吃完後，渾身都是氣味，現在就不會了。

羊肉部份奇多，由羊肋卷到黃金羊王都有，價錢不貴，羊羊大拼盤，才不過二百多元，已經有三款不同的部位。全是來自包頭的草原生態羊，平均六個月就屠宰，因羊隻年輕，肉質軟嫩細滑，不少部位如大片羊、羊肋卷的羊味都偏淡，較適合初嚐羊肉的火鍋迷，相反太陽卷、黃金羊王等部份的羊羶味就明顯較重，適合重口味羊迷。

除了用羊肉來打邊爐，店內提供燒羊肉，即叫即燒，皮脆肉香。火鍋配料還有海鮮、蝦滑墨魚滑、冬瓜、土豆粉等五六十款配料，平均約三百多元的消費，性價比高。

5.東來順

地址：尖沙嘴麼地道69號帝苑酒店B2層

電話：2733 2020

營業時間：11:30am-3pm，6pm-11pm

來自北京的涮羊肉老字號，於香港開業十七年，可以嚐到地道涮羊肉火鍋，亦有不少羊肉菜式，香港分店更增設粵菜及淮陽菜，選擇多。

跟傳統老北京風味不同，東來順增加了不少變化，除了傳統以蝦米、京葱、薑片及口蘑熬成的清湯，還提供十六款湯，如羊刴碎湯、酸湯魚鍋及最新的碧波辣湯鍋。羊肉部位就有羊肉胚、羊肉上腦、羊肩、羊腰窩等十款(每碟約五両)，還有少見的加鈣羊肉及杜泊羊上腦(即呼倫貝爾大草原肉羊)，或鮮嫩或肥香或有肉味，各有不同，蘸上甘鹹鮮辛的醬料及京葱、香菜、雪裏蕻、醃韭菜等配料，鮮香可口。

除了涮羊肉，店內還提供烤羊鞍、葱爆羊肉、蜀香辣椒醬羊排等菜式，很多變化。甚至有全羊宴，包括粉皮白切羊肉、羊肉薄卷、羊肉湯、東坡羊腩、烤全羊、羊川骨等多款菜式，羊肉迷哪會不滿足？

6.燒肉酒場

地址：銅鑼灣渣甸坊48號采怡閣地下4號舖

電話：8481 9684

營業時間：12nn-9pm (外賣)

日式燒肉十居其九以牛肉做主打，以成吉思汗燒肉作招徠的燒肉酒場，應該是香港唯一的例外，全因它是羊肉為賣點。成吉思汗燒肉是北海道的地道料理，最大特點是以頭盔形狀的山形烤盤來炭燒羊肉和蔬菜，在當地有不少專門店。

位於銅鑼灣的燒肉酒場地方不大，約三四十個座位，頗有日本居酒屋氣氛。餐牌主角是羊，除了羊架、羊腩、羊腿、羊柳，還有羊後膝。

不同羊肉部位各有特點，西冷少脂肪，肉質嫩滑。燒羊膝已起骨，令燒烤時更方便，味道較重，而且有咬口。紫蘇羊油卷攤直後慢慢燒，待油燒出來，入口很重羶味，羊癡愛死，而且不覺油膩，很好吃。羊架愈燒愈香，加上調味足夠，非常惹味。燒羊肉配洋葱是地道的食法，洋葱更可以免費給客人添加。

還有其他羊肉菜式，羊湯烏冬有驚喜，湯底用了大量羊骨去熬，喝罷滿口都是羊味。配清酒或啤酒，非常爽快。同伴中如有不嗜羊肉，餐廳也提供牛肉、雞肉和海鮮，平均七八十元，質素不錯，必叫牛板腱，即是牛前腿的肌肉，牛味濃，又有嚼勁。

整體用料新鮮，調味恰當，部位有特色，而且人均消費三百多元，價錢亦化算。

7. CHAAT

地址：尖沙嘴梳士巴利道 18 號香港瑰麗酒店 5 樓

電話：5239 9220

營業時間：星期二至星期日12nn-6pm（星期一休息）

CHAAT是印度文「舔」的意思，這間去年開業的印度菜館，火速成為城中最受歡迎的印度餐廳，疫情前起碼要一個月前訂位。餐廳以鍍金古銅佈置，透過開放式廚房的玻璃窗，可看到廚師在天多里爐及烤餅爐前忙個不停。

菜式有三十款，平均水準都高，燒烤火候精準，外層香脆，又仍然保留肉汁，咖喱層次分明，不是一味死辣。羊肉水準佳，羊肉咖喱角(Baked Lamb Samosa)外層香脆，餡料的薯仔和羊肉切得均勻細碎，填滿咖喱角內，惹味辣香；慢煮羊（Champaran Lamb）的軟嫩的羊肉混和濃香醬汁，羊肉獨有羶香和香料味配合出色；天多里烤羊鞍(Lamb Chops)肥嫩，咀嚼時滿是肉汁。

行政總廚Manav Tuli來頭十足，曾在倫敦和印度的餐廳，輾轉做了18年，2019年重開了倫敦Tamarind，成為倫敦首批獲得米芝蓮的印度餐館，經驗豐富。大廚、環境、食材都是非一般印度餐廳，消費自然不菲，平均約六百至七百元，但的確是本地印度菜館最好的選擇。

8. 貴州遵義黔營羊肉粉

地址：旺角通菜街86號利群大廈地下E號舖

電話：2866 8281

營業時間：10am-3pm

位於旺角女人街，一室都是舊木、磚牆、屋簷瓦片組成，以羊肉粉為主角，湯底以羊肉、羊骨熬成，配料是全港最齊全，可選羊肉、羊腿、羊腦、羊肝、羊眼、睪丸等不同部位，連羊歡喜都有，小食還有燒羊架、牙籤羊肉等，雖然也有雞肉湯、涼拌海帶等小吃，但九成上門客人都是為羊肉而來。

老闆是貴州太太，老家自三代起已開始賣羊肉粉，新鮮花椒、黃豆醬、辣椒醬等，都是從貴州購買及訂做，口味正宗。主打貴州羊肉粉，湯底用羊肉、羊骨及草藥等每日新鮮熬製，清而不膩，地道食法是加入豉油、鹽、貴州辣椒粉、花椒粉撈勻，吃一口麵再咬一口生蒜。味道又香又麻，粉條夠滑溜，怕羶味的人都接受到，非常惹味。

9. 京香餃

地址：天后清風街2號福華大廈地下A號舖

電話：2488 7288

營業時間：11am-10pm

註：總店位於西營盤皇后大道西418號地舖

開業十五年，老闆是山東人，曾於京香樓、松竹樓、京味居等京菜小店任廚師，手勢地道，八款餃子有白鮮肉、花素水餃、三鮮水餃等不同餡料，招牌是京葱羊肉餃，一咬開，肉汁不斷溢出，羊肉夠羶香，大葱、芫荽等餡料亦份量足，入口鮮甜，自製餃子皮比一般山東餃子薄，但仍有韌性，水準高。

小店還有山東燒羊肉、羊肉菜飯、羊肉搶湯麵、葱爆羊肉等羊肉菜式，平均四五十元，近來還新增羊腩火鍋套餐，羊腩煲加一至兩打生餃子再加冷盤，份量十足，每人只是百多元，價錢非常親民。

10.巴依

地址：西營盤水街 43號地下

電話： 2484 9981

營業時間： 12nn-9:30pm

提到吃羊專門店，少不了於西營盤開業十七年的巴依，店舖來自上海，早年曾在馬來西亞開分店，老闆是地道新疆人，所用香料都從當地運來，口味正宗。

餐牌上八成為羊肉菜式，烤羊腿烤羊排羊肉湯羊雜湯手抓羊羊奶凍，還有羊肉丸子飯、小羊腿手抓飯等碟頭飯，更是香港極少數供應烤全羊的餐廳(須事先一星期預訂)。

選用新西蘭羊肉，食落嫩滑多汁，不會太羶。烤羊肉串微羶；羊仔鞍燒得火候恰當，外層焦香，肉質嫩滑；大盤羊香辣惹味，羊肉炒得入味；手抓羊軟腍甜香。少見的烤全羊，羊身呈金黃色，色澤均勻，皮烤得很脆，羊肉香夾雜濃烈孜然香味，加上炭香，令人垂涎。侍應會先端全羊上枱，供大家拍照留念，然後把羊取回廚房斬件去骨取出，切成六大盤不同部份的羊肉。

腿肉，肉厚實淨，近關節部份的肉帶點點油脂，香濃豐腴。羊脊骨，連着骨中的肉又軟又滑。最好吃是羊腩，雖然脂肪多，但經長時間燒烤，油分迫出，變得外酥內嫩。羊頸肉，肉質較瘦，多筋膜，但羊味最濃。一頭近三十磅的羊，難得燒到內外平均，應滑的滑，應嫩的嫩，是少有的美味。

採訪、攝影：《飲食男女》

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