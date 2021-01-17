疫情嚴峻，保健成了日常生活一部份。大埔有不少街市，每個街市也有不同的特色小店，其中位於大埔廣福街市內的壹樽涼茶，專賣現飲保健涼茶和養生湯料包，預防勝於治療。

店主黃生的家族賣涼茶二十多年，「我們的概念是保健，涼茶可以滋補、行氣活血和舒筋活絡。根據古方和因應症狀，配搭出不同涼茶。」標榜涼茶有效不苦，「關鍵在於配方和使用新鮮不苦的材料。」傳統的涼茶店多用碗盛涼茶，小店則以樽裝售賣。「前人飲過的碗，不知是否已徹底洗淨和消毒，一樽樽賣可以避免交叉感染。」

每日新鮮煲十多款涼茶，冬天必飲黃生自創的菊梨露($27/大，$13.5/小)，用杭白菊、胎菊、雪梨、圓肉和川貝等煲成，菊香清甜，清熱潤肺，老少咸宜。「十個港人，九個濕熱，祛濕茶非常適合香港人飲用。」祛濕茶($29/大，$14.5/小)含有扁豆衣、雲苓、白朮、茯苓和茯神等，有助祛濕、去虛火和牙火，適合常捱夜和上火人士飲用。每間店都有其獨特配方的廿四味($27/大，$13.5/小)，小店則以板藍根作主料，清熱香甜不苦，一反固有廿四味苦澀難入口形象。

除了現成涼茶，小店亦有售涼茶湯料包。最受歡迎的是姬松茸螺片湯($75/包)，曾最多日賣80包。湯料有姬松茸、金蟲草、鮑螺片、栗子乾、百合、生熟淮山等，味道鮮香，菇味濃郁，有助滋陰補腎和增強免疫力。四君子螺片湯($68)則被黃生譽為神奇的湯，「土茯苓和白朮祛濕，北芪和黨參就行氣活血。前者是輸出，後者是補入，兩者本為矛盾。神奇在靠炙甘草將雙方融為一體，令到這湯補而不燥，適合虛不受補、精神和食慾不振的人士飲用。」所有涼茶湯料包都附有煲煮指引，加材料和水就輕鬆煲到。另外亦有新鮮藥材，如土茯苓、牛大力和鑽地老鼠，會幫客人去皮切片。「新鮮藥材的好處是無防腐劑、不添硫黃，煲起來味道較清甜。」

採訪、攝影：《飲食男女》

壹樽涼茶

地址：大埔廣福邨街市82號

電話：2651 7882

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