梁文道近日所提的三文魚，口感和味道都不對，大有一代不如一代之嘆。不知他懷念的三文魚是甚麼時代的三文魚？是哪一種的三文魚？我來自美國加省北部，目睹太平洋北岸三文魚市場不斷的變遷，比他更加切身，說起來真有曾經滄海之感！

四十多年前我初到美國時，三文魚是高檔的海魚，只有野生的。轉眼二十多年，市上的三文魚大部分都是養殖，只是野生價錢的三分一。據營養學及醫學界的研究報告，認為三文魚富含奧米加三號(Omega-3)的多元不飽和脂肪酸，勸人多食可以減低血管硬化，因而可防止心臟病發。大家於是一窩蜂去食三文魚，而養殖的三文魚因此供應愈來愈多，價格愈來愈便宜，人人可吃，不愧為大眾食品。

另一方面，野生三文魚日見稀少，有一時期竟然幾乎絕跡，引起生態保護者的關切注意。在美國政府和非牟利機構積極研究下，在華盛頓、俄勒岡和阿拉斯加等州，設立許多三文魚孵化場，協助野生三文魚繁殖，引導幼魚的出海和成年大魚的回歸，近年野生三文魚回歸產卵的數目已有顯著的增加了。

三文魚生態特別，屬溯河產卵魚類，在淡水中生長，長大後入海生活，繁殖時竟然會找到入海前所經的路，回到自己出生的地方，絲毫不誤。據研究稱，當三文魚離河入海時，會一一銘記沿路所經之地的植物和礦物的特有氣味，這種本能叫做「順序銘記(sequentialimprinting)」。到它們在海洋中長大至生育時期，會依着倒過來的順序銘記，尋回自己的家鄉。每年八月便是三文魚的產卵季節，充分長成的魚，游泳、跳躍越過重重障礙，力爭上游回歸。雌魚會找一個隱蔽的地方產卵，讓雄的來授精，再找些小石把卵子保護，至此三文魚傳宗接代的天職已盡，力竭身亡，殘骸在大自然腐化，變成下一代的養料。

在94年我曾乘郵輪到阿拉斯加旅遊，特地去參觀在首府二十里外的三文溪，看到三文魚奮不顧身，前仆後繼的沿小瀑布向上游跳躍，心中十分感動。及後我們拾級而登上游，看見一些已播卵的三文魚，由銀灰色變為棕紅色，全身反側，奄奄待斃。感觸更深。三文溪旁有專賣即捕即烤不同部分的三文魚，任人選擇，油香肉滑，口感奇佳。

野生三文魚生活在海洋中，不斷弋游，要捕取小魚類維生，更要逃避大魚的追殺，運動量大，所以肌肉結實而少脂肪，味道鮮美，顏色因品種而異，從自然的硃紅到淺紅，各有千秋。以前我們買三文魚，考慮的是買哪一種好呢？當然是硃紅潤滑的太平洋皇帝三文魚(KingSalmon)了。

養殖三文魚在塑料盤內孵化，用放進海中的網圍密集飼養，餵以雜魚和大豆粒催谷生長，注射抗生素去殺菌，更加入染料，使飼養魚灰白的肉變成紅色。但脂肪多而肉鬆散，食味比海中自然生長的差了一大截。殊不知養殖三文魚脂肪雖多，但所含的奧美加三號脂肪酸卻比野生三文魚少了三分之二，魚肉內含的化學污染劑PCBs，比野生的多，抗生素的殘留，高於雞蛋、或任何飼養的肉食都很多倍，而海水中這些抗生素，更連帶毒害海洋中其他魚類。

最近還有隱憂，說在加拿大卑斯省的養殖三文魚場，有大量的海蚤(sealice)，生長在三文魚的魚皮上，野生的三文魚游經養殖場，便會受到了感染。有許多漏網之魚，與野生三文魚雜交，產生存活力孱弱的後代，看來野生三文魚又有瀕臨絕境之憂了。

我在美國寧可多花些錢，吃美味的野生三文魚。香港市上的三文魚，多來自蘇格蘭和挪威，小部分來自加拿大，而且多屬人工養殖的。但不論野生也好，養殖也好，為安全食用起見，專家認為三文魚要煮熟方可食，魚皮和魚頭是污染積聚最多的地方，最好少食。那麼，怎樣還有口感佳的三文魚饌呢？

註：PCBs（polychlorinatedbiphenyls）是工業用品。過去通常用來加入變壓器內的絕緣劑，有劇毒，難以分解，能致癌，對生物損肝，聚留在生物體內，1970年代開始禁用。

（原文刊於2008年674期《飲食男女》）

江獻珠

上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。

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