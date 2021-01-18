在海水污染聲中，現代人真不知要吃甚麼魚了。與其食人工飼養的海魚，倒不如吃淡水魚，起碼有政府的管制，遇危機時可及早防範。鯪魚味美但多骨，最適宜剁碎做釀餡。我在超級市場看到小型的三色甜椒，是荷蘭的進口貨，顏色鮮明，比大個的好用。

材料：

鯪魚肉300克

鹽1/2茶匙

水2湯匙

胡椒粉1/8茶匙

糖少許

麻油1/2茶匙

蝦米1/4茶匙，浸軟剁碎

芫荽、青葱各1棵，切小粒

黃、青、紅三色小甜椒350克

生粉１湯匙

油2湯匙

雞湯3/4杯

生粉1/2茶匙+水1湯匙

準備：

1.鯪魚肉出骨去皮，片去紅色瘦肉，先切薄片，再剁成蓉，放在碗內加入鹽和水攪拌至起膠，然後下胡椒粉、糖、麻油和蝦米碎，循一方向攪拌至上勁，大力撻幾下，最後加芫荽粒及葱粒(1)。留用。

2.黃甜椒先去蒂，開半．清除椒籽(2)，紅、綠兩色甜椒依法去籽。

3.用掃在每半個甜椒內撲滿生粉使魚肉能黏着(3)，跟着每半釀滿鯪魚膠(4)，以水掃平表面。

煎法：

1.置厚身平底易潔鑊於中火上，鑊熱時下油2湯匙，將釀椒排在鑊上，有魚肉的一面向下，煎香(5)，反面再煎其餘一面至椒熟(6)。 2.將釀椒再反一次面，再使有魚肉的一面向下，加入雞湯蓋起(7)，煮汁液至滾，下生粉水勾芡(8)，鏟勻便可上碟。

（原文刊於2008年674期《飲食男女》）

江獻珠

上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。

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