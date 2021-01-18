疫情下，香港經濟大受重創，對香港普通食客來說，米芝蓮指南中，$400能點三道菜的必比登推介今年就更加吸引。

今年必比登推薦就分別頗大，旺角鳳城、中環Le Souk都因已結業而被除名。初次入榜有七間，包括位於天后的八寶清湯腩、頤東、鳳城 (北角)、好旺角粥麵專家、好湯好麵、泰館及阿元來了（西環）。

2021香港米芝蓮全名單

阿純山東餃子

古月

巴依

Brass Spoon（灣仔)

書湘門第（西環)

陳勤記鹵鵝飯店（上環）

潮樂園

泉章居（旺角）

CIAK-All Day Italian

粥麵館

Cornerstone

鼎泰豐（銅鑼灣）

鼎泰豐（新港中心）

容龍

八寶清湯腩(新上榜)

英記麵家

頤東(新上榜)

鳳城(北角)(新上榜)

增輝藝廚

好旺角粥麵專家(新上榜)

好湯好麵(新上榜)

好到底（元朗）

合時小廚

聚興家

佳佳甜品

九記

坤記竹昇麵（長沙灣）

坤記煲仔小菜（皇后大道西)

劉森記麵家（福榮街）

蓮香居

好運印尼餐廳

麥文記

美味廚

新滬坊

錦

波記

莆田（銅鑼灣）

拉麵Jo(銅鑼灣)

泰麵

泰館(新上榜)

生記

蛇王良

石記廚房

嚐囍煲仔小菜

麵鮮醬油房周月（中環）

麵鮮醬油房周月（鰂魚涌）

星記（中環）

華姐清湯腩（天后）

新園興記

大榮華

太湖海鮮城（銅鑼灣）

德記

竹家

正斗粥麵專家（中環）

添好運（北角）

添好運（大角咀）

靠得住（灣仔）

沾仔記（威靈頓街）

王府（中環）

吃什麼

詠藜園

有緣小敍（佐敦）

益新

阿元來了（西環）(新上榜)

裕記

2021澳門米芝蓮全名單

陳勝記

祥記

鼎泰豐 (新濠天地)

旅遊學院教學餐廳

六記粥麵

老記 (筷子基)

O Castiço

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