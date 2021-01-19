紅菜頭營養豐富，生吃可保留最多的營養素，所以很多人都喜歡用它製作沙律及榨汁，不過因為紅菜頭生長在泥土裏，有陣陣草青味，並非人人能接受。

要去除紅菜頭的草青味，用水洗淨後，加些鹽於水中，浸大約三十分鐘，再用清水沖約一分鐘，就可以去除部份草青味。如果製作沙律，可以將其切絲或細塊，拌點橄欖油、麻油或醋，都可以中和草青味。榨汁時，可加入蘋果、雪梨等甜味水果一齊榨，就會更甜更美味。熟食雖然會流失部份營養，不過口感就會好很多，外國人會將其榨汁後煮意大利飯，再加入芝士、白酒及上湯等，令味道更豐富濃郁。至於中國人，就最喜歡用紅菜頭煲湯，加薯仔、番茄、紅蘿蔔及肉類等簡單材料一齊煲，蓋過紅菜頭的草青味，健康又清甜。

採訪、攝影：《飲食男女》

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