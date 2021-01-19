材料：
1）青邊鮑魚6隻（可用街市新鮮鮑魚代替）
柔肝、養陰
2）黨參3-4支（視乎級數）
補氣、養血
3）北芪約4條（若體質較燥，可用五指毛桃即南芪代替）
補脾、舒緩氣血兩虛
4）杞子2両
養肝明目、補虛
5）猴頭菇5個
補而不燥、補虛勞、養胃
6）黃耳4 -5 粒（視乎個人喜好）
滋潤皮膚、潤肺
7）乾螺頭6-8隻
滋陰、補腎
8）肉眼半斤
做法︰
1）肉眼凍水汆水
2）鮑魚清洗乾淨，凍水汆水，開始見到泡泡盛起，剪去鮑魚嘴清除內臟，備用
3）猴頭菇浸軟，擠出多餘水分，再換水浸擠出水，最好重複做兩至三次，直至水清，可以去除猴頭菇苦澀味。猴頭菇剪細便可以煲湯
4）黨參、北芪浸15分鐘，剪開更容易出未
5）杞子浸10分鐘
6）黃耳隔晚浸軟，去蒂
7）乾螺頭灼兩三分鐘，剪開更出味
8）水大滾除杞子外，所有材料放入煲，大滾10分鐘，轉小火煲2小時
9）最後加入杞子，滾5分鐘，加鹽調味完成
示範：秀英海味雜貨Natalie
拍攝：陳秉謙、潘志聰
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