材料：

1）青邊鮑魚6隻（可用街市新鮮鮑魚代替）

柔肝、養陰

2）黨參3-4支（視乎級數）

補氣、養血

3）北芪約4條（若體質較燥，可用五指毛桃即南芪代替）

補脾、舒緩氣血兩虛

4）杞子2両

養肝明目、補虛

5）猴頭菇5個

補而不燥、補虛勞、養胃

6）黃耳4 -5 粒（視乎個人喜好）

滋潤皮膚、潤肺

7）乾螺頭6-8隻

滋陰、補腎

8）肉眼半斤

做法︰

1）肉眼凍水汆水

2）鮑魚清洗乾淨，凍水汆水，開始見到泡泡盛起，剪去鮑魚嘴清除內臟，備用

3）猴頭菇浸軟，擠出多餘水分，再換水浸擠出水，最好重複做兩至三次，直至水清，可以去除猴頭菇苦澀味。猴頭菇剪細便可以煲湯

4）黨參、北芪浸15分鐘，剪開更容易出未

5）杞子浸10分鐘

6）黃耳隔晚浸軟，去蒂

7）乾螺頭灼兩三分鐘，剪開更出味

8）水大滾除杞子外，所有材料放入煲，大滾10分鐘，轉小火煲2小時

9）最後加入杞子，滾5分鐘，加鹽調味完成

示範：秀英海味雜貨Natalie

拍攝：陳秉謙、潘志聰

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