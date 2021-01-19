西營盤近日新開一間漢堡專門店，由四位從澳洲回流的90後經營，店內供應牛肉或素食選擇。主廚曾於澳洲修讀藍帶，其後曾在VEA、arbor及TIRPSE等餐廳做廚，食材要求相當講究，店內大部份食材選用澳洲及意大利進口。

必試招牌鏡漢堡($79)，內有免治牛肉及素漢堡扒，牛肉當中有75%瘦肉，減少油膩感，而素漢堡扒主要以番薯、紫薯、紅腰豆、鷹嘴豆製作，面層再沾上蛋漿及燕麥再油炸，配搭豐富新穎，飽肚感十足！另一款推薦牛油果軟殼蟹漢堡($98)，採用越南軟殼蟹，即叫即炸，再搭配牛油果再加上自製他他醬、火箭菜、番茄等， 層次豐富，爽脆可口。

而嗜辣者不可錯過香辣芝士牛肉漢堡($68)，同樣配上美國直送漢堡扒，再搭配自家製煙燻墨西哥辣椒醬及醃墨西哥辣椒粒，味道酸辣惹味。另外餐廳也供應早餐，必試煙三文魚煎蛋堡($49)，魚肉鹹香脆美，配上流心蛋汁口感更佳。另外店內有售自家醃製青瓜($58)，酸酸辣辣，爽口又開胃！

採訪、攝影：《飲食男女》

Mirror Burger

地址：西環皇后大道西194號地舖

營業時間：星期一至日 8am - 8:30pm

電話：5292 3545

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