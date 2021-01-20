不少人對食素的印象都離不開傳統和沉悶，不過最近中環新開業的珺，雖然是素食餐廳，卻主打中法Fusion，很有新意。

「我是一個法式私房菜的廚師，本在灣仔開店，在同一幢大廈，我認識了江師傅，我們很合得來，所以就一起研究素食，最後就開業。」餐廳共有兩位老闆，Michael Kong 江師傅和Eric Wong黃師傳。兩位老闆一中一西，一位有三十年中式素菜經驗，另一位是藍帶廚師，兩人中西合璧，先在江師傅的餐廳推出新素菜餐牌試水溫，後來見反應熱烈，就決定合作開餐廳。

「其實我們將很多不同的材料交換來使用。」Eric Wong解釋說。那到底有甚麼Fusion菜呢？例如君子炒飯 ($148)，這款中式炒飯，表面就放上用西式分子料理方法製成的黑松露珍珠和欖油珍珠，外形看起來，跟三文魚子非常相似。玫瑰叉燒 ($118)是招牌菜。製作叉燒的玫瑰醬是自家製，玫瑰味道清香突出。素叉燒用大豆纖維，外皮炸得酥脆，內裏非常軟嫩，口感和味道同樣像真。

西菜方面，千絲大明蝦配紅椒汁 ($128)令人印象深刻。「我們首先用蒟蒻製成素蝦，再沾上天婦羅漿，用新鮮薯仔絲包裹，然後再炸。」單看外表，完全不會知道這是素蝦，咬起來口感彈牙，帶有鹹香，配上醬汁，味道豐富。品嚐後，一定對素食改觀。

採訪、攝影：《飲食男女》

珺

地址：中環威靈頓街2-8號威靈頓廣場M88 6樓

電話：2855 9555

營業時間：11am-10:30pm

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