近年酸菜魚大熱，但定價不便宜，一份酸菜魚至少要賣200多元，而且份量很多，要四人才能分享。不過銅鑼灣最近新開一間四川菜餐廳，主打酸菜魚，午餐$78一份就食到。

餐廳主廚李文金曾在成都工作，對酸菜魚素來有研究，回港後試過多間餐廳出品後，也未找到心水，他說：「我覺得不少餐廳的水準都不如人意，不是湯底太油太辣，就是酸菜太過爽口。」而且他認為成都口味的酸菜魚，酸菜發酵時間太長，鹹而不爽，跟追求爽口而酸中帶辣的香港人，大相徑庭，於是開店賣合港人口味的酸菜魚。

香港不少川菜餐廳，其酸菜都是從內地進口，李師傅則堅持在香港製作，可確保品質。酸菜用上新鮮山東芥菜，用鹽水以無氧發酵醃製60至90天，醃製的埕表面有水，與空氣隔絕，讓乳酸菌在無氧的環境中生長，這過程叫作「無氧發酵」，過程中無添加任何化學成份，製作出來的酸菜爽口帶酸辣。魚則是每天新鮮生劏的生魚，湯底則以魚骨、雞骨及豬骨熬製。酸菜爽脆、魚肉鮮嫩，湯濃帶酸辣，更可再配上一份油炸鬼或葱油餅蘸湯食用，別有一番滋味。

酸菜不一定只做酸菜魚，這餐廳有新花樣，推出酸菜花膠及酸菜炒大腸。酸菜花膠雖然用的是筒膠，但質感爽彈，而且只賣$68，十分化算。「不想讓客人覺得酸菜的做法只能配搭魚，我們的特色是酸菜，那為甚麼不將它發揮得更好？這道菜我都不是賺錢，我想讓人接受這回事。」

另外還可試功夫湯，煲湯食材根據不同時令更改，今期用上松茸、雞腳、豬骨等熬製，再以茶具奉客，擺盤有趣，味道豐富，松茸味香濃而且骨膠原濃厚。香港的酸菜魚迷，今次又有口福了。

採訪、攝影：《飲食男女》

金玥

地址：銅鑼灣登龍街31-35號玉山大廈31-35號地舖

電話：5440 2459

人均消費：$51-$100

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