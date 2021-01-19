寒流襲港，加上堂食禁令，在家打邊爐最好不過。除了手切肥牛、各式海鮮、魚皮餃，又或是丸類，炸魚皮也是必食配料之一，在滾湯中灼幾秒，口感鬆脆，又富魚油香及鹹香，一流。除了在連鎖超市買到一些包裝炸魚皮外，不少人也會到粉麵店購買。今次找來616牛肉火鍋專門店的師傅Patrick，盲試六間炸魚皮名店的出品。

Patrick認為好吃的炸魚皮，賣相、口感和味道三方面也要出色。賣相：呈金黃色，完整一塊不能散碎，厚薄適中，大小要有四至五吋，好讓蘸湯時有足夠位置去吸收火鍋湯底精華；口感：夠香夠鬆脆，不能太硬或嚡口；味道：最好使用深海魚，油脂較豐富，魚油香味會更突出，而一般炸魚皮會用鹽及胡椒粉來調味，會有一定鹹味，但不能過鹹。每項最高5分，總分15分。

元合粉厚較韌

首先是專賣魚飯的潮州食物小店「元合」。炸魚皮雖然不算太金黃，但完整度不錯，略嫌較大塊；魚皮及粉較厚，要炸得較長時間才能脆身，因此表面鬆脆，中間卻較韌及哽牙；同樣因為炸的時間過長，令味道帶苦，即使調味不錯，亦無法蓋過苦味。(9.5/15分)

唯豐顏色偏淡

第二款是專售潮式食品的「唯豐」。炸魚皮較細塊及偏白，若用於蘸湯的話，太小未必適合。Patrick認為店家一來用淡水魚製作，二來可能用了新鮮未炸過任何食物的生油，顏色偏淡；口感方面，炸的火候剛好，魚皮薄脆如薯片。「這亦回應到為甚麼會比較淡色，因為它不需要炸得太長時間。」不過因為用了淡水魚，魚味較淡，反而調味上較鹹。(10.5/15分)

德興富魚油香

第三款是連周潤發都特地去光顧的「德興」。魚皮完整，大小適中，顏色夠金黃，應該是用上深海的黃門鱔，因為金黃色來自魚本身天然的顏色，而不是油分或後期加工的顏色；口感鬆脆；一入口便能嚐到魚油味，其次才有淡淡的鹹味。「可能洗過魚皮後，醃了去腥，這步驟做得很好，才吃到有魚香，入口魚味突出但不腥，這是很難做到的。」(13/15分)

德昌有魚腥味

第四款是主打魚蛋的「德昌魚蛋粉」，炸魚皮乍看是金黃色，但Patrick說：「留心看，便會見到顏色開始變焦，不是本身天然的顏色，應該是油炸時間較長。」而且魚皮亦較散碎；咬下雖然鬆脆，但因為魚皮過薄，而炸的時間沒有縮短，口感很嚡；有陣魚腥味，但又沒做調味，整體水準都不太好。(7/15分)

新東記炸到卷曲

第五款是荃灣30多年老店「新東記魚蛋粉」的出品。炸魚皮偏白色，而且炸到卷成一團。「可能魚的油分未有洗得太乾淨，令到一炸就卷曲。」口感意外地鬆脆；味道方面，調味不多，沒甚麼鹹味，魚味又不重。(10.5/15分)

三才口感較乾

最後一款是主打自家製魚蛋及片頭的「三才魚蛋粉麵」。每片炸魚皮的顏色及大小都有很大差異，估計是不同批次的炸魚皮混在一起，厚薄適中，魚皮的粉又不會太厚外；估計炸得過火，令口感較乾；苦味突出，即使有調味亦不能補救。(7.5/15分)

比拼六款炸魚皮後，德興的炸魚皮以金黃的顏色、鬆脆的口感及突出的魚香味，成為冠軍。

採訪、攝影：《飲食男女》

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