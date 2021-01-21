特約報道│出嫁想令親朋戚友留下印象，可以先由送贈的嫁女餅着手！最近榮華餅家聯乘Sanrio，推出「Hello Kitty & Dear Daniel 甜蜜蜜囍餅」，無論包裝以至吃入口的嫁女餅都非常「Hello Kitty」，收到的賓客一定記得你的婚禮。

包裝盒相信已是Helly Kitty迷必buy，盒面Hello Kitty & Dear Daniel穿起中式禮服，非常有喜慶感覺！打開盒蓋翻開有2個小抽屜，內藏2個迷你紅綾蓮蓉酥、4個鳳梨酥及6個小桃酥，迷你紅綾蓮蓉酥印有Hello Kitty蝴蝶結圖案，可愛到捨不得放入口！玩味十足加上外形討好的餅盒，食完餅後更可以用來放小飾物或用品，環保又漂亮。

所謂「包裝做全套」，除了精緻的餅盒之外，隨囍餅禮盒附送的禮袋亦相當別致，充滿時尚感，配合Hello Kitty & Dear Daniel圖案囍餅禮券*，收到的話一定喜出望外。今次榮華都很周到，同時亦推出擺酒時的Hello Kitty & Dear Daniel回禮席上餅，以及大婚當日收取利是的幸福收納袋，相信得到眾多Hello Kitty的加持，這個婚禮必然開心又難忘！

*專用囍餅禮券只限囍餅專門店及婚展發售

Hello Kitty & Dear Daniel 甜蜜蜜囍餅系列

甜蜜蜜囍餅禮盒 $178

席上餅 $32

幸福收納袋 $38

查詢：2477 9947

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