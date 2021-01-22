紅菜頭營養豐富，而且卡路里極低，一杯只有75卡路里，所以被捧為瘦身恩物。以紅菜頭為主角之一的ABC果汁，就被嚴浩及荷李活影星推薦，韓國人更加將它視為「奇蹟般的減肥果汁」。

ABC果汁中的A是Apple蘋果，B是Beetroot 紅菜頭，而C就是Carrot紅蘿蔔。將一個蘋果、一個紅蘿蔔及三分一個紅菜頭，榨成果汁後再加入適量的水便成。韓國最近就有真人測試了ABC果汁的功效，一個女人每日晨早空肚喝一杯ABC果汁，連喝三星期之後，腰圍竟然由85厘米減至74厘米，足足幼了11厘米，當然還要配合運動。原來蘋果的果膠有助減慢消化速度及排走脂肪；而紅菜頭的花色苷、花青素，以及紅蘿蔔的胡蘿蔔素，都可以促進新陳代謝，阻擋身體吸收脂肪。

雖然紅菜頭汁的確有助減肥，但其性質比較寒涼，可以降血壓，亦含有硝酸鹽，所以氣血虛弱，血壓偏低及腎功能差嘅人，不可吃太多。

採訪、攝影：《飲食男女》

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