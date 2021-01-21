高手在民間，《街坊廚神》為大家搜羅各隱世街坊，為大家介紹家常又高質素的菜式。

今集出場的廚神是從事金融工作的Isti，居於深井。Isti從前喜歡做手工意大利麵，從搓麵糰到壓麵，切麵，掛麵都一手包辦。但作為上班族，做手工意大利麵實在是一個大工程，花很多時間，不能夠經常做。平日Isti喜歡煮日式料理，因為比較簡單，下班後也可以很快完成一份精緻又健康的料理。

香港人視到日本旅遊如回鄉，疫情關係，大部份港人都被困香港近一年，Isti也不例外。她說：「很久沒有去日本旅行，以前會在日本吃蟹道樂，十分懷念日本那份味道！」於是，她決定嘗試在家中煮出日本蟹道樂的味道！將日常用到的日本料理技巧，轉化成精緻的松葉蟹五品料理。「其實這道松葉蟹五品料理做法不複雜，主要都是融合基本日本料理的做法，最難在於時間管理。」她笑說。跟着Isti的食譜做，重拾去日本旅行的感覺，一解鄉愁。

松葉蟹五品料理：

清蒸凍蟹腳、蟹箝茶碗蒸、蟹肉雜炊、蟹腳麵豉湯、蟹蓋甲羅燒

材料：

松葉蟹 1隻

日本珍珠米 150克

醬油漬三文魚子3湯匙

雞蛋 3隻

鵪鶉蛋 1隻

昆布 1片

鰹魚片 10克

裝飾伴碟：（可省略）

甘荀

秋葵

海苔

日本萬能葱

食用金箔

大葉

需時：2.5-3小時

做法：

1. 昆布放入1.5公升室溫水放雪櫃浸一晚後，小火加熱至冒泡，熄火放入鰹魚片，合蓋焗3分鐘後取出昆布和鰹魚片，備用

2. 珍珠米浸水30分鐘後瀝乾，備用

3. 用水浸暈松葉蟹，反轉松葉蟹放上碟，中火蒸18-20分鐘

4. 松葉蟹蒸好後，將蒸盤上的蟹汁盛起，備用

5. 松葉蟹先剪斷蟹腳，剪去三角蓋位，再揭開蟹蓋，剪掉蟹鰓蟹胃蟹心

6. 蟹蓋留甲羅燒用，蟹身肉留雜炊用，蟹腳分別拆肉和留兩隻完整作裝飾用，蟹箝和蟹汁留茶碗蒸用，蟹殼留高湯用

7. 所有蟹殻放入昆布鰹魚高湯，大火滾起後轉中火煮1小時，即完成昆布鰹魚蟹殼高湯，備用

清蒸凍蟹腳：

8. 將2隻蟹腳剪去一半蟹殼，即完成清蒸凍蟹腳 (清蒸凍蟹腳可配柚子醋/ 柚子醋醬油食用)

蟹肉雜炊：

9. 將浸好的珍珠米和600ml高湯放入大鍋（米和高湯的比例為1：4）

10. 水滾後，加入蟹身肉拌勻，小火煮大約10分鐘 （期間不時攪拌避免黏底，如有需要可以額外加入高湯）

11. 米飯煮至理想濃稠度後，加入半茶匙日式醬油和1/4茶匙味醂，熄火，加入1隻蛋份量的蛋液，拌勻，即完成蟹肉雜炊 （可鋪上三文魚子和少量蟹腳肉作裝飾）

蟹箝茶碗蒸：

12. 將已拆肉的蟹箝放入茶碗

13. 將2隻蛋打勻，加入200ml蟹汁，加入半茶匙日式醬油和1/4茶匙味醂拌勻 （蛋液與蟹汁比例為1：2） （如蟹汁份量不足，可以高湯代替）

14. 將蛋液過篩，加入茶碗

15. 蓋上錫紙，中火蒸10分鐘，即完成蟹箝茶碗蒸 （鋪上三文魚子、甘筍、秋葵和少量蟹腳肉裝飾）

蟹腳麵豉湯：

16. 將餘下高湯過篩，然後將高湯煮滾，加入麵豉和2隻完整蟹腳，煮滾，即完成蟹腳麵豉湯 （可加入海苔作裝飾）

蟹蓋甲羅燒：

17. 將蟹膏、蟹肉、三文魚子放在蟹蓋

18. 鵪鶉蛋剪開一半殼，放在蟹蓋中間，即完成蟹蓋甲羅燒 （可加上食用金箔和葱作裝飾）

19. 甲羅燒一般會以浜燒方式食用，家中可以放焗爐加熱，180度焗10分鐘，拌勻後即可食用

採訪、攝影：《飲食男女》

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