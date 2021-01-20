農曆新年將至，受疫情影響下，不少餐廳都推出外賣盆菜，就連五星級酒店也紛紛加入這外賣戰。海景嘉福洲際酒店的中菜廳海景軒，今年亦首推「盤滿缽滿」盆菜($1,688/四位用)，由即日起至2月26日供應，連同砂煲直送府上。

由海景軒行政總廚梁輝雄師傅主理，精選了18款以上食材，由面層的鮑參大蝦，到底層的豬腳仔、鯪魚球及蔬菜，樣樣齊全。當中肥厚的澳洲豬婆海參最為吸睛，製作需時，煮之前至少要用5天準備。先用火燒去掉灰色表面，洗淨後要反覆浸泡及焗，發好的豬婆海參，需要兩隻手才捧得起。經過燜煮的海參入口嫩滑，膠質豐富。南非五頭鮑魚軟腍，豉油皇大花蝦鮮甜彈牙。

除了盆菜，當然還有賀年糕點，有較傳統的臘味瑤柱蘿蔔糕及紫薯臘味芋頭糕外，還有兩款特別甜糕。奶黃珍珠年糕玩味十足，是梁輝雄師傅的創意之作，奶黃幼滑香濃，木薯珍珠口感軟滑。另一款大展鴻圖年糕，上層為紅色的傳統年糕，下層則以紫心番薯製成，利用番薯原本的甜味減少砂糖的用量，是健康之選。提早於網上商店訂購可享85折優惠。

採訪、攝影：《飲食男女》

海景軒

地址：尖沙嘴麼地道70號海景嘉福洲際酒店B2層

電話：2731 2883

營業時間：星期一至六11:30am-11pm，星期日 10:30am-11pm

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