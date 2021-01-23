薑汁撞奶、芝麻糊，這些通常在糖水店出現的中式甜品，變成法式甜點，會變出甚麼效果呢？最近新開的網店沐曦，主打加入中式元素的法式甜品，賣相搶眼，口味特別。

店主Cherry於2019到日本修讀藍帶法式甜品課程，她從小愛吃港式糖水和中式糕點，修讀甜品課程時，已崇拜世界各地的甜品師，能把家鄉文化融合異國甜品，例如日本師傅將紫蘇、柚子等等味道加到蛋糕裏面，於是她也開始研究中式糖水與法式甜點的共通點，希望將傳統糖水加進去。

網店最受歡迎的蛋糕，是薑撞奶慕斯蛋糕（$65），賣相像雲朵，非常可愛。外表是白朱古力，裏面夾心夾着薑茸，味道十分刺激，帶辛辣味，奶味重的慕絲能中和薑茸味道，吃下去就如薑汁撞奶般。桂花淮山撻（$62）配搭清新，表面是淮山牛奶蓉，裏面有桂花糕和桂花吉士，味道偏淡，不嗜甜的客人也可一試。黑芝麻泡芙（$37）選用台灣無糖黑芝麻醬，配上黑芝麻脆皮，味道突出。傳統的酒心朱古力會使用威士忌或冧酒，茅台朱古力（$168/6粒）充滿中式元素，用茅台糖漿直接加入到朱古力裏面，令味道更加濃郁。

採訪、攝影：《飲食男女》

沐曦 · PÂTISSERIE MELLOWDAYS

Instagram: https://bit.ly/3sGENh4

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