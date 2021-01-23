中環人氣蛋糕店Vive Cake Boutique最近聯乘Rilakkuma，即日起推出士多啤梨主題下午茶，供應4款甜點3款鹹點，造型相當可愛！

甜點有法式焦糖燉蛋、新鮮士多啤梨撻、朱古力果仁慕絲蛋糕及士多啤梨馬卡龍，味道香甜而不膩；而鹹點則有提子英式鬆餅、黑松露三文魚迷你三文治及迷你薄餅。每份附上茶或咖啡一杯。

同時推出以輕鬆小熊設計的士多啤梨蛋糕，面層以忌廉包裹海綿蛋糕，頂層再鋪滿果肉 ，散發淡淡士多啤梨香。另外店內周貼滿主題公仔，打卡一流！

Rilakkuma Strawberry Party」下午茶

價錢：$270/位；$498/2位

供應時間：星期四至日及公眾假期 2pm-6pm

供應日期：即日起

採訪、攝影：《飲食男女》

Vive Cake Boutique

地址：中環皇后大道中80號 11 Queen’s 1樓3號

電話：9602 2896

營業時間：星期一至五 10am-10pm； 星期六至日 11am-8pm

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