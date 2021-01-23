材料 (20塊 20pcs)：
花生 50g+10pcs Peanuts
花生醬 100g Peanut Butter
花生油 60g Peanut Oil
砂糖 30g Sugar
糖霜 30g Icing Sugar
鹽 1/4tsp Salt
中筋麵粉 150g Plain Flour
雞蛋 1 Egg
步驟：
1.壓碎50g花生，以150℃焗20分鐘備用
2.花生醬與花生油拌勻
3.加入砂糖、糖霜及鹽拌勻
4.加入麵粉及花生碎拌勻成團
5.餘下花生開半備用
6.麵糰平均分成約20份，搓圓放在焗盤上
7.花生放在麵糰上輕輕壓入
8.麵糰表面均勻塗抹蛋液
9.以170-180℃焗10分鐘，焗盤轉180º再焗10分鐘即成
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