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點Cook Guide食譜｜花生酥 Chinese Peanut Cookies

5小時前

材料 (20塊 20pcs)：

花生 50g+10pcs Peanuts

花生醬 100g Peanut Butter

花生油 60g Peanut Oil

砂糖 30g Sugar

糖霜 30g Icing Sugar

鹽 1/4tsp Salt

中筋麵粉 150g Plain Flour

雞蛋 1 Egg

步驟：

1.壓碎50g花生，以150℃焗20分鐘備用

2.花生醬與花生油拌勻

3.加入砂糖、糖霜及鹽拌勻

4.加入麵粉及花生碎拌勻成團

5.餘下花生開半備用

6.麵糰平均分成約20份，搓圓放在焗盤上

7.花生放在麵糰上輕輕壓入

8.麵糰表面均勻塗抹蛋液

9.以170-180℃焗10分鐘，焗盤轉180º再焗10分鐘即成

Youtube Channel: 點Cook Guide

http://bit.ly/2LX6YBI

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