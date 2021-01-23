香港越南餐廳隨街可見，最近旺角開業的南越南咖啡廳，老闆Justin有越南血統，從當地引入多款小食。

「我們最有特色的湯粉是嫲嫲湯粉。嫲嫲的湯粉來源是怎樣呢？其實就是由我祖母將食譜傳給我的。」老闆Justin其實是多國混血，祖父母曾在越南居住，爸爸在當地出生。嫲嫲南越湯招牌金邊粉（ $88），每日可以賣出60碗，限量供應 。湯底用二十公斤牛骨、牛尾、牛腱、牛筋和牛腩等熬煮二十小時以上，湯頭清澈，比一般牛肉湯味道更濃郁鮮甜。配料豐富，新鮮爽滑的金邊粉上鋪滿牛臉肉、牛筋、牛尾等六款食材。還跟足當地食法，配搭一塊油條，老闆指可以浸湯吃，增加這碗麵的層次感。

其他菜式亦特別。烤蔞葉雞配青蘋果條（$78/半隻），同樣賣相吸引。先用越南嘅特色蔞葉等等材料，醃製一天，再放進去焗爐焗至脆皮，外脆內軟，肉汁豐富，風味獨特，在香港好少會吃到。越南蛋咖啡 （$28）和越式蛋啤酒 （$38）意念來自法國，是當地頗為流行的飲品︰「法國人其實是很喜歡飲咖啡，會有一些奶泡在表面，所以就將文化帶到越南。我覺得這個啤酒加入軟滑的蛋漿，味道亦會有不同的層次。」越式蛋啤酒感覺新奇，蛋漿甜膩，配上啤酒麥香，非常特別。

採訪、攝影：《飲食男女》

Nam Việt Nam Café 南越南咖啡廳

地址：旺角彌敦道 726 號1樓

電話 ：2311 9333

營業時間：11:30am-10pm

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