我懷疑有幾多人想記起2020年。

年初,是驚天動地的澳洲山火,像惡魔的火獸,烈焰焚山狂悍暴虐,30億隻動物被殺或驅逐。疲憊消防員燻黑的臉龐,死傷動物狼狽的焦傷,像是預示災難降世的前奏。

澳洲酒業影響整體不算太大,但個別酒莊可被吞噬了1100公頃的葡萄園,有的達9成莊園燒傷,損失慘重。

火神也沒放過加州。一如往年,熟悉的新聞和畫面,閃電橫空劈出野外山火,聞風喪膽一燒成名的”Glass Fire”,成為了”the most destructive wildfire in the history of this valley”。9月尾起火,10月尾才受控,燒足差不多一個月。橙紅色的山頭如煉獄,多個Napa酒莊Behrens、Sherwin、 Hourglass塗炭枕藉,一整個Château Boswell灰飛煙滅,生還的莊主說:「酒莊之外,我連私人的東西都一無所有,包括一切歷史….」19世紀的歷史建築酒莊如Cain和Burgess Cellars付之一炬。這場火,共毀了26個酒莊、超過300家園、1555幢建築物,包括加州最悠久的度假酒店the White Sulphur Springs Resort,還有Meadowood luxury resort,都歿了。

祝融之後,就是疫禍。武漢肺炎3月正式向世界出發、全面靠害,意大利、法國、西班牙、美國、澳洲、南美洲相繼重災,越陷越深,一切慣常的葡萄酒商務交流、試酒會,取消;旅遊、飲食大型活動,取消,連最基本的餐廳酒吧都不准照常、不能營業。

絕處逢zoom,世上出現了無人想過的Virtual wine tastings。不可再辦任何品酒會,不能再舉行試酒活動,便人人對着屏幕線上集體碰杯。跨門戶無國界,蔚然成風,成為一條出路,一盤生意。

也有高級餐廳為了生存,把存酒出售、拍賣,賺進現金流。不能營業,沒說不准賣酒。留得青山在,酒去命還在。

2020年5 月,萬眾期待,至少酒界引頸,等足8年,Latour 2012 終於真的推出市面。自從2012年,封盤宣佈不再賣酒花(en primeur),要把酒陳貯到自己認為適飲才賣的Latour,終於讓「最新」的Latour面世。過去8年,當別的波爾多酒莊在賣2012、13、14、15……它一直按酒不賣。

到去年,本來設計是3月隆重其事千呼萬喚的,還要舉行試酒會,但突如其來的瘟疫,加上法國又封城,一切都得:取消。空歡喜過後又等了兩個月, Latour終於肯開賣最新的年份:2012。

疫情價£350/380英鎊一瓶,英國酒商訂價£2,100六瓶或£4,200英鎊一箱12枝,不算很進取的訂價,但我覺得也算不上是盲人開眼的疫市價。

另一時代大事,是8 月份香檳區宣佈協議減產。大半年疫患摧殘,全球死人傷病不是封關就是封城,邊個仲開咁多香檳,你估真係三萬thx嗎。需求銳減,存貨滯銷,再來大量供應等同自尋絕路。於是寧可葡萄不全面收割,限量每公頃8,000kg,比起19及18年,每公頃10,200和10,800kg,用有形之手減產穩價。

至年尾,又有大事,令全球酒友跨國連結起來,因為偉大的強國,以雖遠必誅的戰狼狠勁,咬住澳洲酒加徵重稅。結果19個國家超過200名議員群起,呼籲世人多喝澳洲酒,香港人也自發出力,同心懲罰,誓要澳洲酒受點教訓。

輕鬆點的大事也是有的。世上有紙製酒瓶了,由英國FrugalPac公司推出,據稱碳足印比一個玻璃瓶少6倍,環保得多。

酒界最令人津津樂道的,是蠔和香檳匹配之謎,有食物科學突破性大發現,原來兩者都含'umami’ ,形成了synergy。最為人民謀幸福的,是另一科學發現:吃芝士飲紅酒,原來可抗腦退化!

2020最戲劇最瘋傳、葡萄酒社交網絡最爆seed,是一球真正「宴客」的烏龍波。一間紐約餐廳的東主,見疫下人人愁眉苦臉,慷慨自爆:他們餐廳,曾經給一對點了house Pinot Noir的情侶,開了一瓶價值$2000美金的Chateau Mouton Rothschild給他們喝。點解?有人擺錯、有人開錯、有人飲錯,飲飽食醉後才發現。成為佳話。

我自己的2020酒之時刻,是終於試了用深沉陳年28載、平成4年(1992)釀造的日本古酒,配最正的Alba白松露,堅係得。

