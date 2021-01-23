「今年吃幾次蘿蔔糕，這個是我認為最好吃的其中之一，三甲之一。」名廚Ricky如此力讚的蘿蔔糕，到底有甚麼特別？原來是鮑魚蘿蔔糕。

蘿蔔糕年年都有不同的新奇口味，鮑魚、臘味、蘿蔔這幾個元素加在一起，聽起來好像怪怪的？且慢，蘿蔔糕由名廚談錫麟師傅研發的，應有質素保證。這款蘿蔔糕，最主要的材料當然是鮑魚，選用慢煮南非鮑，煨入以鴨肉、雞、豬肉、金華火腿、陳皮、蠔油等材料烹調而成的鮑汁，足足炆煮7小時，味道濃郁。再加入乾瑤柱、臘味、蝦米，製成足料蘿蔔糕。

開盒，明顯看到一絲絲鮑魚條，煎香後，質感鬆軟，不會黏口，而鮑魚味道亦相當有驚喜，Ricky大讚:「我以為鮑魚會被臘味的味道掩蓋，但原來不會，你還吃到鮑魚的質地跟鮮味。」而且用料相當慷慨，差不多每口也吃到鮑魚。

賣$888的蘿蔔糕禮盒蘿蔔糕，由瑞士米芝蓮名廚Jean-Marc Soldati監製，不只有鮑魚蘿蔔糕，還有蘿蔔糕的最佳拍檔XO醬，以日本乾瑤柱、蝦乾、蝦子等炮製的XO醬，鮮中帶辣，配上鮑魚蘿蔔糕，十分配合。

雖然整套蘿蔔糕禮盒，連上XO醬、維他命D納米口溶片，索價$888，價錢驚人，但真材實料。今年新年，如想送有份量的賀年禮盒，不妨考慮一下。

「尚鮑凍齡啖啖蠔皇鮑魚蘿蔔糕禮盒 配 秘製XO醬及SUN+ 維他命D納米口溶片」$888

銷售點：

中環太子大廈店

地址：中環遮打道10號太子大廈109舖

營業時間：10am-7:30pm

查詢：2869 9788

尖沙嘴K11 MUSEA店

地址：梳士巴利道18號K11 MUSEA, B2樓層Unit 18 B201舖

營業時間：11:30am-9pm

查詢：3468 5188

採訪、攝影：《飲食男女》

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android