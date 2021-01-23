「在坪洲開甚麼？咖啡室？吓？」當好友說已經簽了租約，我反應是張大了嘴。「在這時候火中取栗？」雖然，咖啡店是一門較不受疫情影響的生意，雖然，假日離島有一些遊人，但打開門便是成本，一星期總不能只靠二天營業支撐。當我努力把數字在腦中運轉的時候，朋友微笑回答：「便是貪圖此小島寧靜，當是躲懶也好，退隱也好，香港還能去那？」明白了，他是咖啡達人，為了「興趣」，但我看過有人因為賠太多，興趣最後變酸。生意要健康才有滿足感，這一句，我沒說出口。

幾天前被邀到坪洲視察環境，上一次去，經已是多年前的事，小島變化了嗎？碼頭依舊寬敞，安閑自得，老街坊們各自佔據着私家椅，懶洋洋在岸邊曬太陽。市政街市內的「球記妹頭海鮮」，一如往常門庭冷清，上次有幾尾鱲魚，今天只得二條墨魚，老闆娘說中午可能有艇回航，生意多少她明顯不太緊張。所以呢，不要以為離島一定有靚海鮮，其實沒這回事。在網上做了功課，本想光顧三位年青女子開的小店Island Table Grocer Cafe，看相片很清雅簡約，食物做得用心，可惜來到門口，才知道星期一及二休息，這二天應該生意稀疏，小島咖啡不易為。「甚麼，一個pizza才55元，還不設加一？」我看完門外餐單嚇了一跳，比起市區便宜太多了，夠毛利嗎？難免擔心，轉個彎見到朋友舖址之後，稍舒一口氣。座落永安街頭，獨立建築，前庭寬敞，花紅柳綠，可塑性高，未裝身已經有文青感覺，在市區着實不能找到如此地方。咖啡室之成功，首重氣氛，坐在室外，視野開朗，又再勝一籌。與友人站在門前，討論着壁畫塗鴉的可能，風格建構，社區味道等等，談到食物，尤其關於牛油果的評價，我自然意見多多，氣氛一下熱了起來。說真的，泡咖啡室多年，發覺咖啡好的地方，食物不行，味道合格的，飲品卻難喝，多年來還未找到氣氛、咖啡、食物俱佳，如果坪洲有一間，何妨乘船而至。

而且還有牛皮廠這秘密花園。小島不變，因為不變，有一種熟識踏實的感覺。譬如說，在咖啡室店後街可找到坪洲戲院舊址，荒廢了三十多年，雜草叢生，班駁的招牌以及正門竟然還在，加上各種歷史聯想及曾經流傳的鬧鬼故事，這一組根本是久經滄桑最厲害藝術家也做不出來的現代裝置。1976年開業至今的超記瓷器亦在，當年請了三十多人的手繪瓷廠現剩下嬌姐，留一口氣點一盞燈，開班教授畫花碗，這裏的鬥雞及侍女彩繪很有老廣式風味。開店時候應當拜託嬌姐及門生幫忙在地製作，咖啡杯碟自然充滿本島味道，好得不能再好。老街坊們依然坐在海景酒家一盅二件，談笑歡愉；稍年青一些的，趕去祺森冰室吃蝦多士，déjà vu，和多年前我來的時候沒有二樣。為了抗疫，市區的餐廳關了不少，反轉一樣，但坪洲好像沒事發生，這種風雨不驚的鎮定，頗能安撫我從城市帶來的不安。唯一變的是牛皮廠。從永安街行入一條滿了塗鴉的窄巷，嘩啦，開出一片現代版桃花源。本來是荒廢舊廠，古物店主Sherry自發活化，加上附近藝術家幫忙，把島上居民棄置的東西上了顏色，然後堆起排列，舊單車、爛椅子、破鐵閘、聖誕樹，左一堆右一堆，瘋狂燦爛，異想天開，看得心花怒放。香港竟然有此地方，我們以為去了日本直島，拿着地圖，在舊城區找到一處悉心設計的藝術角落，就是這感覺。直島有財團贊助，坪洲秘密花園居民自發，不住變化仿似有生命，因而多了一重意義。

回程時坐在船上，我問：「不如咖啡室再搞好一些？投資多一些也不怕，反正是興趣，要不要多加一個股東？」老朋友望着我，忍了一會，然後吱的一聲，笑起來。沒理智的人，世上着實有不少，我認。

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