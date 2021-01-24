新年將至，是時候開始留意新年糕點。灣仔名人中菜館鋒膳今年推出了四款糕點，用料和堂食菜式同樣講究。

鋒膳四款糕點分別是臘味蘿蔔糕、鋒膳紅糖年糕、桂林荔浦芋頭糕和生刨馬蹄糕，售價是$300一盒，$1,000一套。價錢拍得住酒店，但用料好，味道相當出。蘿蔔糕採用了天白冬菇、蝦米和日本瑤柱，加上本地製造的加瘦臘腸。蘿蔔切成條狀，下鍋煎過後，仍能保持蘿蔔的爽口質感，富蘿蔔鮮甜味道且沒有澀味，還有臘腸和蝦米提升了香味跟口感。

芋頭糕選用指定農場出產的桂林荔浦芋頭，而且要求收割後一星期內到達工場，確保芋頭仍有水分。採用新鮮材料之餘，同樣加上蝦米、日本瑤柱和本地臘腸。煎好的芋頭糕，入口咬到手指頭大的芋頭，入口鬆化，芋香十足。

甜味糕點款式同樣講究，生刨馬蹄糕只用新鮮的馬蹄現刨現做，不用浸水或雪藏馬蹄。馬蹄糕外表呈晶瑩透明，馬蹄爽甜多汁。鋒膳紅糖年糕則選用雲南土紅糖，煎完外層香脆，年糕質感軟糯滑溜，紅糖及椰汁甜香恰到好處，不會過份甜膩，配濃茶最佳。

試食專員Kei試完四款糕點，認為芋頭糕最有驚喜：「芋頭糕用的芋頭是一粒粒方形，所以頗有口感，芋頭香濃郁。」而甜糕也做得出色：「椰汁味突出，但比較黏牙，沒有一般的甜，所以椰汁味比甜味明顯，沒有死甜的感覺。馬蹄糕的馬蹄很爽口清甜，甜度也剛好，不會太膩。」雖然定價有點貴，但味道不錯，值得一試。

採訪、攝影：《飲食男女》

鋒膳

地址： 灣仔石水渠街69-71號年威閣2樓B號舖

訂購電話： 2267 0288/6382 9826

營業時間：12nn-11:30pm

註：訂購滿$3,000，香港及九龍區免車資，新界區另加$200。亦可以上門市自取。

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