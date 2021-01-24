「這天我們喝Orange Wine。」酒評家如是說。拿起酒瓶一看，呈現出清麗的橙色。仔細嚐嚐，有些淡淡的橙香，卻不覺有橙味，奇怪！「Orange Wine其實並非用橙，而是用葡萄釀成的。」Wilson笑說。「最近越來越多餐廳和酒舖有售，可說是酒界的一個潮流。」

看到橙酒(Orange Wine)，少不免令人聯想到粉紅酒Rosé，兩者其實異曲同工。兩者都用了葡萄皮跟葡萄汁一起浸泡。浸泡12日後，葡萄皮的色澤就逐漸反映在酒身上。至於為甚麼有粉紅與橙色之別呢？Wilson解釋，「Rosé呈玫瑰紅，皆因用黑葡萄做，所以較深色；而橙酒則是用白葡萄做的。」就像他這次推介的Tenuta Fornace Fumetto IGT 2019($195)，用上意大利白葡萄Pinot Grigio。它雖然是白葡萄，但葡萄皮蒙上一層灰灰啡啡的顏色，非常獨特，其色澤和個性一一滲透到橙酒中。Wilson拿起酒杯聞香，「好芬芳，它的花香有兩三種層次，我一直認為Pinot Grigio是芬芳的。」細嚐之下，有少許甘甜，很清新。「由於這酒的糖分已完全發酵，所以是dry的。」Wilson說。

好喝之餘，這款橙酒是有機的，不經過濾，設計亦令人會心微笑。「酒廠叫Tenuta Fornace，而酒名Fumetto即解作漫畫。酒標設計的插畫，據說由莊主的女兒繪畫。」Wilson看着充滿童真的酒標笑說。這橙酒玩味十足，Wilson亦童心大發竟以街頭小吃煎釀三寶來配襯。「我過去數年常去分子料理餐廳，他們喜以Orange Wine配頭盤。」他打趣說，「中國人早有分子料理，試想一尾魚起肉後打成膠，形態已不像魚，釀入其他食材後煎炸，吃起來口感亦改變了。我覺得這酒配我們香港人的『分子料理』亦很適合，哈哈。」

MyiCellar

地址：鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心907室

電話：3169 0258

營業時間：星期一至五10am-6pm, 星期六10am-2pm，星期日休息

網址：https://bit.ly/394d969

註：Tenuta Fornace Fumetto IGT(Orange Wine, Organic) 2019 $195

Wilson Kwok

旅居歐美多年，早年於巴黎藍帶烹飪學校獲得高級文憑及波爾多大學葡萄酒學碩士。身兼專欄作家、酒評家、教師等推廣飲食文化的工作，1997年獲法國政府農業部頒發騎士勳銜。

採訪：關廣恩

攝影：關永浩(部份為網上圖片)

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android