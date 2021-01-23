最近大熱的食物，除了芫荽燒賣、沙嗲牛肉麵，還有一條外形普通的白麵包，這白麵包名為「生吐司」。去年初，日本大阪過江龍SAKImoto Bakery的嵜本高級 Shokupan登陸台灣，令生吐司爆紅，不少網紅拍片試食，就連本地Youtuber馬田也拍片教整。這股生吐司熱潮上月終於吹到香港，SAKImoto Bakery進駐尖沙嘴後，店外經常堆滿人龍，到底「生吐司」是否新發明的美食？香港店負責人Thomas說：「這款麵包於十年前，早已在日本出現。」

濕潤鬆軟 有明顯拉絲

沒錯，生吐司並非新食物，於2013年由大阪「乃が美」研發，很快便成為人氣食物，令此生吐司店亦迅速擴張，在日本多個城市開設分店。生吐司風潮早已在日本爆發，衍生出不同生吐司品牌，就連超級市場和便利店，也推出生吐司。而SAKImoto Bakery在香港插旗後，就在香港掀起生吐司熱潮。到底生吐司是甚麼？Thomas說：「生吐司不需要烘烤，甚至不需配搭其他食物或果醬，吐司都一樣鬆軟美味。」

製作美味生吐司，各師各法，但比普通白麵包，會多了牛奶、忌廉或蜂蜜。就以SAKImoto Bakery為例，其招牌生吐司「極生」，麵糰添加北海道牛奶、蜂蜜和牛油。製作麵糰方法亦間間不同，有些以湯種法製作麵糰，令麵包更濕潤鬆軟，而SAKImoto Bakery的Thomas則說：「並沒有正宗不正宗之分，做法有好多種，我們製作麵糰亦由原本的湯種法，變成中種法。」

實施派籌制 半日賣清光

至於質感和味道，生吐司質感鬆軟，一按會迅速回彈，撕開時會有明顯拉絲效果。味道豐富濃郁，軟綿濕潤，不會像白麵包般乾身。加上麵包店會在生吐司上蓋印，標明品牌，賣相大方美觀。眾多條件下，生吐司可以賣得比白麵包貴幾倍。SAKImoto Bakery的生吐司有原條或片裝售賣，原條重量為一斤($50)，大概可以分成3至4片；而片裝($26)則獨立包裝，每片厚度有28mm。

雖然定價不便宜，由於每天只會出爐500條生吐司，因此天天供不應求，最誇張半日就賣清光。要買得到這人氣生吐司，只要早起床便可，皆因這店實施派籌制，每天早上9時開始派發，每個籌的出爐時間不同，在出爐時間起60分鐘內返回店舗，便可購買生吐司，因此店舗未開門，已有人排隊等派籌。不過Thomas只希望多些人認識生吐司，他說：「從來沒興趣做人龍店，推出這麵包，只想令人知道麵包可以好吃到這種程度。」

本土麵包店賣$16三片裝

不少人對這生吐司瘋狂，其實除了這間過江龍，本地有麵包店也賣生吐司，$16/三片，性價比高。品穀於2019年已推出生吐司，三間店合共日賣300條，品穀老闆Andrew一早預料到生吐司會受歡迎，他說：「很軟熟，而且奶香味充足，因此十分合香港人口味。」

Andrew的生吐司食譜，源自其日籍師傅、日本麵包大師小倉孝樹，他因應香港的氣候和環境，加以改良。製作生吐司，他認為有三項重點要注意，「第一：攪拌麵糰時，要控制溫度，保持在攝氏27度或以下；第二，麵糰的水分比普通吐司高；第三，不能把吐司烘到很深色。」由於水分高，他建議出爐後兩天，便要把麵包生吐司放冰櫃，否則會很易發霉；進食時，從凍櫃拿出後於室溫解凍，直到麵包變軟後，再烘烤便可。

Andrew認為烘焙業近年在香港已經進步不少，「大家可能都不知道甚麼是生吐司，但不少過江龍來了香港後，大家就知道生吐司要有這些特徵，才叫美味，這樣已經對本地烘焙業幫助不少。」

採訪、攝影：《飲食男女》

SAKImotobakery嵜本高級Shokupan專門店

地址：尖沙嘴廣東道3-27號海港城港威商場3樓3208號舖

電話：從缺

營業時間：9am-8pm

人均消費：$51-$100

Concept品穀

地址：灣仔太和街10-20號福和大廈地下B舖

電話：3956 8620

營業時間：8am-8pm

人均消費：$50以下

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