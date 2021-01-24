主打多國Fushion菜的Glasshouse Greenery最近推出法式香檳主題下午茶，兩位起，每位$388，供應鹹甜點各4款。

每款甜點以蛋糕為主，有柚子芝士蛋糕、芒果戚風蛋糕、朱古力蘭姆酒蛋糕及青蘋果白朱古力慕絲蛋糕，每款質感軟滑濃厚，入口甜而不膩。

鹹點相當豐富，如有意大利凍肉拼盤、黑松露雜菌湯、魚子醬及鬆餅。拼盤附上西班牙香腸、伊比利亞火腿、熟火腿、布利芝士及乾果等；而黑松露雜菌湯味道香濃可口；魚子醬則可伴上鬆餅同吃，鹹香十足！

飲品除供應香檳，也可自選新鮮果汁。另外餐廳亦供應外賣下午茶福盒，附上幸運福袋一個！

採訪、攝影：《飲食男女》

Glasshouse Greenery

地址：尖沙嘴K11 MUSEA 5樓503A號舖

電話：2152 1518

營業時間：星期一至日 11:30am-11pm

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