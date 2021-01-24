農曆新年又怎少得寓意甜蜜圓滿的年糕呢！往年做了棕櫚糖年糕，今年做一款更特別的三色年糕。三層顏色四種風味，有可可的濃郁，椰子的香滑，抺茶的甘醇，再以細膩紅潤的蜜紅豆飾面，可謂一次過吃盡多種口味，實在是妙不可言的滋味！

材料：（容量約1公升）

A) 糯米粉150克

幼啡糖118克

可可粉8克

米糠油8克

熱水（80℃）165克

B) 糯米粉75克

白砂糖50克

椰漿45克

水50克

C) 糯米粉150克

白砂糖118克

抺茶粉5克

米糠油8克

熱水（80℃）165克

綠色色素（隨意）1-2滴

飾面：

蜜餞紅豆 40克

（參考紅豆系列食譜1）

工具：竹蒸籠、單柄鍋、磅秤、矽膠刮刀、篩子、長形糕模2個（@700ml）、烘焙紙

預備工作：

1. 蒸模抺油後，放入烘焙紙墊底

做法：

1) 材料A：把可可粉過篩，加入糯米粉、啡糖混合拌勻，再加入油。

2) 把水倒入單柄鍋內煮滾，然後倒出秤重165克（若不足須添加熱水），順便降溫至80℃，即時倒入粉料中，攪拌至光滑無粉粒後，倒入糕模中，用大火蒸10-12分鐘至熟，或糕面稍微隆起，這是第一層。

3) 材料B：糯米粉、白砂糖混合拌勻。

4) 單柄鍋內倒入椰漿和水，加熱煮滾，然後秤出95克，降溫至80℃，即時倒入粉料中，攪拌至光滑無粉粒後，倒入糕模中，用大火蒸6分鐘至熟，這是第二層。

5) 材料C：把抹茶過篩，加入糯米粉、白砂糖混合拌勻，再加入油。

6) 把水倒入單柄鍋內煮滾，然後秤出165克，再滴入綠色色素(隨意)，降溫至80℃，即時倒入粉料中，攪拌至光滑無粉粒後，倒入糕模中，表面平均放上蜜紅豆，用大火蒸15-20分鐘至熟即可。

溫馨提示：

1. 剛蒸熟的糯米年糕，比較柔軟，須完全冷卻後才能脫模，冷卻後也較易切出整齊的塊狀。

2. 年糕食用時切件，無論蒸或煎皆可。賞味期：室溫2-3日，冷藏：7-10日。

示範：Cannes Cheung

攝影：魯雋華、潘志聰

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