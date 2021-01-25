我們都有好奇心。今天面對浩瀚的世界性知識網，總會有不明白的地方，於是發問。但我們要懂得問，知道問甚麼，向誰問？如果我們只知每事問，問得沒有意義，或找錯對象來問，那比問道於盲還要糟糕。現今的演講會後常有答問這環節，台下聽眾發問，台上的講者以專家的知識和經驗去答，問的若是風馬牛不相及的問題，台上講者的為難，不言而喻。但若問者善問，答者善答，問道而得聞道，加以消化、吸收、實行、並且發揚而流傳下去，是問者天大的福氣。

「不恥下問」是求知的寶鑑，我們應常常放下自己，事無大小只要有意義的問題，都可以向他人請教，只要能夠問得準，問得適當便有所增益。假如輕易找到答案的問題，不宜多問，應自己先做齋課，在書本或圖書館找尋答案，以免浪費他人的寶貴時間。

說到燒菜，許多職業廚師的食譜，別人仿效不來，就算食譜非常詳細，自首至尾都交代清楚，但調味和技巧，來自個人的獨特經驗，由不同的人來燒，仍然會和廚師燒出來的，很有分別。所以越是名氣大的廚師，越不怕受問，有好的問題嗎？即管放馬過來！

現時名重香港食壇的名廚李煜霖，最肯和食客分享烹調心得。在他未受國金軒羅致之前，我常光顧他的私房菜館，遇有烹調上的問題，他都會一一為我解答，有時請他來家中到會，他也讓我站在旁邊觀摩，絕不介意，我因而學到了不少竅門。其實藝高人膽大，就算他收了徒弟，單是他的刀工，夠你學足一世了。

作為烹飪老師，任重而道遠，一面要答人家的問，一面要不住充實自已，才可以勝任愉快，遇到有意思的問題便不能推搪，否則未盡為師之道。但個人所知極其有限，故只能竭力為學生解難釋疑。許多讀者都說我的食譜好用可靠，我認為未必盡然，至少，還有更好的尚待發掘。人總有弱點，不能事事完美，不逮之處，仍得求教於高明。遇有疑點，我會找出重心來問，點到即止，絕不窮追猛打，以留有餘的地步，也讓自己有思考的空間。所以，烹飪老師除了「答」問外，還要學「問」。

具高度自信心的廚師，最不怕人問，我生平所認識有名氣的廚師，不論中西，大都平易近人，有問必答，因此獲益良多。舉個例子；最近在尖沙咀福臨門嘗到一式「XO醬水葱炒鴨舌」，味豐腴，有層次，質脆嫩，享受高。很想試烹，但我從未用過急凍鴨舌，不敢亂碰亂撞，經理梁保先生說大師傅先將鴨舌在白滷水內浸入味，纔不會本身無味只有外來的醬味。

這提示一語中的，我得到了啟迪，豁然開朗。更記得三藩市前翠亨村行政總廚衛志華有一道泰味魚露蝦，浸蝦的滷汁包含各式各樣的泰國香料，濃郁雋永，於是靈機一觸，便仿着調校一鍋泰味滷水，投入鴨舌，放進冰箱內冷藏過夜，再用自家手舂的馬拉盞去炒，成菜便脫離了兩家廚子的框框，自成一格。

下面的食譜是我問後思考的結果，供給資料的兩位廚子，如果試到這道菜，恐怕也找不到蛛絲馬跡呢！

（原文刊於2008年675期《飲食男女》）

江獻珠

上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。

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